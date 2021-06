Goedemorgen! Beslissing over het Nollebos, verdwijnende bussen en een verloren camera

Het Nollebos (foto: Anne-Marie van Iersel)

De kogel is door de kerk. Een meerderheid van de Vlissingse gemeenteraad is gisterenavond akkoord gegaan met het definitieve voorstel voor het Nollebos. Het plan komt er op neer dat twee ondernemers van de sauna en de Kanovijver hun bedrijven mogen vernieuwen, op de huidige locatie. De bouw van een parkeergarage in het bos is vooralsnog afgeschoten.

Een bushalte in een dorp. (foto: OZ)

De bus verdwijnt uit de Zeeuwse dorpen. Het provinciebestuur wil de bushaltes in de dorpen vervangen door haltes aan de rand van het dorp. Op die manier zou het vervoer sneller en goedkoper kunnen worden uitgevoerd. Het laatste stukje moeten mensen lopen, fietsen of met een speciale taxi afleggen. Het plan is nog niet helemaal zeker, want provinciale staten gaan er in het najaar nog over stemmen.

Eén van de foto's op de camera die kwijt is. (foto: Sherylle Wouters)

Sherylle Wouters uit Tilburg is op zoek naar een camera met daarop de laatste foto's van haar overleden broertje Ruud. De camera is kwijt geraakt na een etentje bij restaurant De Dukdalf in Breskens. Die dag maakte de familie de laatste foto's samen. Ruud is inmiddels overleden en Sherylle doet een oproep aan degene die de camera heeft meegenomen om in ieder geval de beelden terug te bezorgen.

Jonge merels in hun nest. (foto: Jan Verburg)

Het weer

De dag start met nog wat regen. De rest van de morgen is het bewolkt en vanmiddag wordt het overwegend droog en komt de zon erbij. De temperatuur komt niet boven de 18 graden uit.