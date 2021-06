Zwieren, zwaaien en rondjes draaien. De kermis in Kruiningen gaat wél door

Kermis in Renesse, archief (foto: Nella Padmos uit Burgh-Haamstede)

Vlak voor de coronamaatregelen in het najaar werden aangescherpt was Kruiningen onbedoeld de afsluiter van het kermisseizoen. Dat het nu dan weer het seizoen mag openen "is niet meer mooi, maar prachtig", zegt organisator Karin Blokker.

Vanwege de coronacrisis hebben kermisexploitanten een slechte periode achter de rug. Er zijn nog wel restricties voor kermissen, maar Blokker verwacht dat de maatregelen "snel worden afgeschaald". Blokker is naast organisator, ook exploitant en hoofdbestuurslid van de Nederlandse Kermisbond.

Vorige zomer zijn er volgens Blokker naar schatting zo'n 150 kermissen coronaproof opengegaan. Dat leverde volgens haar geen problemen op. Reden om op dezelfde voet als vorig jaar door te gaan. "Met looprichtingen, desinfectiepompen en per attractie de maatregelen opgesomd", vertelt ze in het radioprogramma Zeeland wordt wakker.

Gebrek aan besef

Dat de kermis in Kruiningen wel doorgaat, maar die in Middelburg en Vlissingen niet, is Karin Blokker een doorn in het oog. De Nederlandse Kermisbond heeft bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) nog gepleit voor een uniform beleid rondom kermissen. "Maar gemeenten zijn autonoom", legt Blokker uit.

Dat houdt in dat gemeenten zelf mogen bepalen of ze een kermis toestaan of niet. "Zo wordt wel duidelijk hoe kermis-minded gemeenten zijn", zegt Blokker. Wat haar betreft moeten gemeenten ook oog hebben voor de gevolgen voor kermisexploitanten. "Ze beseffen niet dat het water bij de ondernemers inmiddels vlak onder de neus staat."

De kermis in Kruiningen opent volgende week woensdag en duurt tot en met zaterdag 3 juli.