Pattinama-Kerkhove neemt eerst horde op weg naar hoofdtoernooi Wimbledon

Pattinama-Kerkhove had een gemakkelijke eerste ronde in de kwalificaties (foto: ANP)

Op papier was Pattinama-Kerkhove favoriet in de wedstrijd tegen Seguel. De Zierikzeese is op dit moment de nummer 173 van de wereldranglijst. De Chileense Seguel staat bijna veertig plekken lager. In de wedstrijd was dat verschil ook goed te zien. Binnen anderhalf uur besliste Pattinama-Kerkhove de partij.

In de tweede kwalificatieronde, die woensdag op het programma staat, stuit Pattinama-Kerkhove op de Australische Maddison Inglis, die op plek 139 van de wereldranglijst staat. Aan het begin van deze maand speelden beide tennissters ook al tegen elkaar in Nottingham. Toen won Pattinama-Kerkhove vrij eenvoudig van Inglis in twee sets. Bij winst moet Kerkhove nog één kwalificatiewedstrijd winnen.

Hoofdtoernooi Wimbledon

Pattinama-Kerkhove stond één keer in het hoofdtoernooi van het Engelse grandslamtoernooi. In 2019 werd ze in de eerste ronde uitgeschakeld op Wimbledon door Ivana Jorovic uit Servië.