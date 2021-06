Buurman moord Oostkapelle terug naar woning Parc Zonnehove

(foto: Omroep Zeeland)

De man verbleef sinds de vrijspraak op een tijdelijk adres tot er een definitieve oplossing kon worden gevonden in overleg met de gemeente Veere. Dat overleg heeft volgens de gemeente nog geen oplossing opgeleverd. De man stond terecht voor de moord op zijn buurvrouw op 24 mei 2019.

Wat gebeurde er vrijdag 24 mei 2019? Een 78-jarige bewoonster werd zwaargewond in haar appartement gevonden. Ze was neergestoken en overleed een paar uur later aan haar verwondingen. Vijf dagen later werd de verdachte aangehouden. Hij zat sindsdien vast. Het Openbaar Ministerie vervolgde de verdachte niet voor moord maar voor doodslag. Dat betekent dat het OM ervan uitging dat het slachtoffer zonder vooropgezet plan om het leven is gebracht.

De rechtbank van Middelburg sprak de man een maand geleden vrij, ruim twee jaar na de dood van het slachtoffer. Volgens de rechtbank was er niet voldoende bewijs om de man te veroordelen. Zo is het moordwapen nooit gevonden, werd er geen DNA van de verdachte op het slachtoffer aangetroffen en heeft de verdachte altijd ontkend dat hij iets met de moord te maken zou hebben.

Bewoners van Parc Zonnehove worden vanavond tijdens een digitale bijeenkomst bijgepraat over de ontwikkeling. Burgemeester Rob van der Zwaag, het Openbaar Ministerie (OM), politie en slachtofferhulp zijn bij de bijeenkomst aanwezig.

Hoger beroep

Het OM is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechtbank in Middelburg. Dat betekent dat de man opnieuw verdachte is in deze zaak. Omdat hij is vrijgesproken mag hij die zaak in vrijheid afwachten.

