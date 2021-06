Nollebos: 'Het verhaal over die 240 huisjes blijft maar rondgaan'

Protesten bij het Vlissingse gemeentehuis tegen het bebouwen van het Nollebos (foto: Omroep Zeeland)

Voor aanvang van de speciale gemeenteraadsvergadering over het Nollebos, protesteerden enkele tientallen mensen tegen het voorstel dat op tafel lag. Dat voorstel behelsde onder meer een grote parkeergarage in het Nollebos en een verplaatsing van restaurant De Kanovijver in het bos. Tijdens de vergadering werden deze twee onderdelen uit het plan gehaald. Het saunacomplex in het bos mag uitbreiden op de bestaande plek, De Kanovijver mag op de huidige plek vernieuwen.

Nog te veel onduidelijkheden

Daarmee is voor Frans de Reepe van de stichting Ons Nollebos de angel nog niet uit het vlees. De stichting is één van de protestgroepen tegen de bebouwing van het Nollebos. De protestgroepen ontstonden toen in 2015 plannen op tafel kwamen voor de bouw van 240 vakantiehuizen in het Nollebos; plannen die onder druk van de protesten later zijn afgeschoten. De Reepe vindt dat er nog te veel onduidelijkheden in het compromisvoorstel zitten.

Volgens fractievoorzitter John Dooms van de Lokale Partij Vlissingen (LPV) is het vastgestelde streefbeeld een prima compromis. Zijn partij haalde samen met de Partij Souburg/Ritthem een grote parkeergarage uit het voorstel, en ook blijft restaurant De Kanovijver op zijn huidige plek, waardoor er geen groen verloren gaat.

'Er gaan veel verhalen rond'

Fractievoorzitter Dooms ergert zich groen en geel. Volgens hem doen er veel verhalen de ronde over het Nollebos die niet kloppen. Zo lag er ooit een voorstel voor de bouw van 240 vakantiewoningen, wat jaren geleden al van tafel is gegaan. Toch blijft het verhaal over de honderden vakantiehuizen volgens Dooms nog steeds rondgaan. "Sommige partijen zijn geframed alsof ze het hele Nollebos wilden volbouwen, wat totaal niet zo was."