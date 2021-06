Jonge Middelburgse bendeleden opgepakt: leden 'Zone 8' handelden vooral in drugs

De politie arresteerde in mei bij de doorzoeking in een huis aan het Meanderhof drie mensen. (foto: HV Zeeland)

Het onderzoek werd eind 2020 gestart. De politie had sommige jongeren al een tijdje in het vizier door eerdere straatberovingen, overvallen of diefstallen. Maar de politie wilde vooral weten of ze in een groep opereerden. Agenten deden onderzoek naar de rolverdeling en hiërarchie. Woensdag 26 mei pakte de politie tijdens een actiedag drie jongens van 16, 19 en 20 op in het centrum van Middelburg en hun woningen in Dauwendaele.

Twee dagen later meldde zich nog een 24-jarige man op het politiebureau. Dit viertal wordt ervan verdacht een actieve rol binnen de groep te hebben. De 20-jarige zou de leider van de groep zijn, een ander plaatsvervangend leider. Het viertal zou andere jongeren hebben aangestuurd en ging over het voorraadbeheer van de drugs.

Gebruikers: veel jongeren uit Walcheren

Drugshandel lijkt de core business van de groep te zijn. Regelmatig werden gebruikershoeveelheden op diverse openbare locaties in Middelburg verkocht. De drugs zelf lag op verschillende adressen waar pakketjes werden klaargelegd. De contacten tussen de dealers en de gebruikers verliepen vaak via Snapchat. De gebruikers bestonden uit een paar vaste, oudere gebruikers en verder veel jongeren uit Walcheren.

Deze 'graffiti-tag' gebruikt de groep en zie je terug in de wijk Dauwendaele (foto: Politie)

Volgens het Openbaar Ministerie is er binnen de bende sprake van sterke groepsdruk. "De jongeren moesten zich echt houden aan de regels van de club." Zo werd verwacht dat als een van de jongens vastzat, de rest hem steunde door geld over te maken naar zijn rekening in de inrichting. Wie dat niet deed, werd daarop aangesproken.

Praten met de politie was uit den boze. "Als je dat wel deed, kreeg je straf", zegt de zaakofficier van het Openbaar Ministerie. "Dat strafregime lijkt echt wel aan de orde te zijn." De toon waarop de jongeren met elkaar praten is soms best dreigend, zegt ze. "We kunnen ons voorstellen dat andere jongens zich bang voelen."

Zone 8? De term 'Zone 8', zoals de groep zich noemt, refereert waarschijnlijk aan een omheiningsmuur van de Middelburgse gevangenis Torentijd in de wijk Dauwendaele, denkt het Openbaar Ministerie. "Maar dat is voor ons ook een beetje puzzelen. We zien veel tags en graffiti met die verwijzing inderdaad."

Of er sprake is van een criminele organisatie, vindt de politie lastig te zeggen. "Het zijn gewoon jonge jongens", zegt een woordvoerder. "Criminele organisatie klinkt best wel zwaar."

'Bang om te praten'

De politie vermoedt dat de verdachten ook een aantal ripdeals hebben gepleegd, mogelijk in Vlissingen (17 april), Middelburg (29 april) en Utrecht (30 april). Een ripdeal is een criminele transactie waarbij de andere partij, vaak onder bedreiging van een (vuur)wapen wordt beroofd. Van deze berovingen zijn geen aangiften gedaan. De politie hoopt dat slachtoffers zich alsnog melden.

Ook hoopt de politie dat getuigen en mensen met meer informatie over deze groep zich melden. De politie mist nog puzzelstukjes en heeft het idee dat mensen in Dauwendaele bang zijn om te praten. "We verwachten dat mensen veel meer weten dan waar wij nu zicht op hebben", zegt de zaakofficier van het Openbaar Ministerie.