'Waterschap zegt te makkelijk dat wegmaaien zeldzame planten foutje is'

Maaien van slootkanten (foto: Ria Overbeeke)

In de afgelopen maand zijn tijdens twee maaibeurten in opdracht van het waterschap een bokkenorchis bij Vlissingen en een bijenorchis in Colijnsplaat gesneuveld, twee unieke en beschermde planten.

Waterschapsbestuurder Marien Westrate reageerde laconiek op de twee voorvallen: "Dat kan nu eenmaal gebeuren." Een fout durft Roy van Grunsven het niet te noemen, "maar dit is wel een erg makkelijk antwoord".

Ze vinden het lastig om zich aan de wet te houden, dus doen ze het maar niet" Roy van Grunsven

Omdat de orchideeën op een dijk stonden, zou de bestuurder van de maaimachine volgens Marien Weststrate meer bezig zijn geweest om zijn machine op de dijk te houden dan zich aan de wet te houden. Hiermee refereerde de waterschapsbestuurder aan de natuurwet die zeldzame planten moet behoeden voor de maaimachine.

'Dit had voorkomen kunnen worden'

"Ze vinden het lastig om zich aan de wet te houden, dus doen ze het maar niet", zegt Van Grunsven. "Foutje kan altijd gebeuren, maar dit had voorkomen kunnen worden." Volgens Van Grunsven is er een landelijke database die het waterschap kan raadplegen, waar per maaivak staat aangegeven of daar beschermde planten en bloemen staan.

Links de bokkenorchis in Vlissingen voor de maaibeurt, rechts na de maaibeurt (foto: Benno te Linde)

Marien Westrate riep mensen vorige week via Omroep Zeeland op om bijzondere planten en bloemen te registreren op de site waarneming.nl. Dat is een site waar bijzondere vondsten en waarnemingen worden geregistreerd. Deze informatie gebruikt het waterschap in voorbereiding op maaibeurten. "Maar de twee voorvallen doet twijfelen hoe accuraat ze dat doen", zegt Van Grunsven. Hij hoopt verder dat het waterschap vooral ook kijkt in de nationale flora en fauna-database die vollediger en professioneler is. "Waarneming.nl geeft een aardig beeld, maar onvolledig."

Het waterschap benadrukt dat ze niet alleen de site waarneming.nl gebruiken. "Deze site is een middel om een melding te doen. Vervolgens komen geldige waarnemingen in de database die we altijd raadplegen", schrijft het waterschap in een reactie. Daarnaast stond de weggemaaide blokkenorchis niet in die database volgens het waterschap.

Geen tegenstander van maaien

De Vlinderstichting is niet tegen het maaien van bermen en dijken. "Er moet juist gemaaid worden voor het beheer van graslanden", legt Van Grunsven uit. "Maai je niet, dan ontstaan er struiken en bomen en dan ben je je grasland ook kwijt." Wel pleit hij ervoor minder rigoureus te maaien, zoals tot voor kort overal gebeurde.

Het afgemaaide gras moet niet blijven liggen, volgens de Vlinderstichting (foto: Canva)

"Vaak bleef het afgemaaide gras liggen, maar dat is niet goed voor het gras. Je moet het juist afvoeren." Ook wordt een grasland niet meer helemaal gemaaid, zodat vlinders en insecten altijd nog een andere schuilplaats hebben na het maaien.

In Zeeland loopt op dit moment een proef met het op een andere manier beheren van graslanden. Hier doen zes gemeenten aan mee.

Luister hieronder het gesprek in de Zeeuwse Kamer terug:

'Waterschap moet beter zijn best doen'