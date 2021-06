België vanaf morgen geel, maar wacht nog even met koffers pakken

Nederland past het reisadvies aan naar geel (foto: Omroep Zeeland)

Maar voordat je je koffers pakt. In België gelden voor Nederlanders, die langer dan 48 uur in het land willen blijven, nog wel restricties. Zo is er een quarantaineplicht van tien dagen en een pcr-test op de eerste en zevende dag na aankomst.

Van geel naar oranje en verbod

In oktober paste Nederland het reisadvies naar de zuiderburen aan naar oranje, vanwege het sterk oplopend aantal coronabesmettingen in het land. In januari deed België daar zelfs nog een schepje bovenop door alle toeristisch-recreatieve reizen te verbieden voor Belgen en toeristen.

Iedereen binnen België moest een 'verklaring op eer' op zak hebben, waarin reizigers verklaarden dat ze voor een noodzakelijke reis op pad waren. Tanken of boodschappen over de grens, bleef wel mogelijk voor inwoners van de grensstreek. Bezoekers van buiten de grensstreek riskeerden een boete.

Maar omdat het verbod op niet-essentiële reizen in strijd was met het vrije verkeer van personen en goederen binnen de Schengenzone van de EU, werd het verbod in april geschrapt. Sindsdien werden niet-essentiële reizen slechts ontraden.