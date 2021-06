Weekcijfers: Aantal besmettingen in Zeeland licht gestegen, GGD verwacht verdere daling komende weken

"Omdat het aantal besmettingen inmiddels zo laag is, daalt het aantal besmettingen niet meer zo hard als de afgelopen weken", zegt de GGD in een verklaring. "Tegelijkertijd was er afgelopen week sprake van clusters in het middelbaar onderwijs." Zo geeft het Ostrea Lyceum in Goes sinds afgelopen vrijdag alle leerlingen van het vmbo weer online les.

'Er waren meer kinderen positief'

"Afgelopen weekend hebben we er nog behoorlijk wat besmettingen bijgekregen", zegt locatiemanager Bert Bakker van het Ostrea. "Leerlingen, maar ook een aantal collega's zijn positief getest of moeten in quarantaine, daardoor is fysiek onderwijs onmogelijk." Vandaar dat er de hele week nog online les gegeven wordt.

Door clusters als deze hebben meer kinderen zich laten testen, ziet de GGD. "En waren er meer kinderen positief. Daarom is er deze week geen sprake van een daling van de besmettingen." De GGD verwacht dat het aantal besmettingen de komende weken wel weer verder zal dalen.

Weekbesmettingen per gemeente van de afgelopen maand

Gemeente week 21 week 22 week 23 week 24 Borsele 12 6 5 21 Goes 31 24 20 34 Hulst 6 4 6 1 Kapelle 14 15 8 14 Middelburg 29 26 27 8 Noord-Beveland 2 3 2 6 Reimerswaal 51 23 18 21 Schouwen-Duiveland 46 32 19 21 Sluis 14 10 10 10 Terneuzen 38 32 7 8 Tholen 33 15 3 5 Veere 23 9 11 4 Vlissingen 24 16 18 11 Totaal 323 215 154 164

Ondanks dat er vorige week tien besmettingen meer werden vastgesteld dan de week ervoor, is het dreigingsniveau in Zeeland gisteren toch gezakt van 'ernstig' naar 'zorgelijk'. Het dreigingsniveau hangt namelijk niet alleen af van het aantal positieve testen, maar ook van het aantal ziekenhuisopnames. Dat is laag, afgelopen maandag lagen er nog vier Zeeuwen in ziekenhuis Adrz in Goes. Bij ZorgSaam in Terneuzen liggen sinds vorige week donderdag geen coronapatiënten meer.

