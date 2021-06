Zo staan mountainbikers Terpstra en Vader ervoor een maand voor de Olympische Spelen

Hoe erg kijken jullie uit naar de Olympische Spelen?

Milan Vader: "Ik heb er echt heel erg veel zin in, maar probeer er ook niet te veel mee bezig te zijn. Ik wil er niet alle druk op leggen, want dat kan ook verkeerd uitpakken. Dus ik probeer er nuchter onder te blijven, maar dat is soms lastig. Soms vergeet ik dat de weg naar Tokio al zeven of acht jaar geleden begonnen is."

Anne Terpstra: "Ik weet vanuit Rio de Janeiro hoe tof het is om aan zo'n evenement deel te nemen. Met de hele coronasituatie gaat het er wel iets anders uitzien natuurlijk. Maar ik heb er zin in en ben heel benieuwd of ik het op dezelfde manier kan beleven als vijf jaar geleden. Toen heb ik er zo van genoten en dat genieten doet ook prestaties goed, denk ik."

Het evenement is natuurlijk een jaar uitgesteld en ook nu is er nog veel te doen over het doorgaan van de Spelen. Hoe kijken jullie naar die berichtgeving?

Anne: "Ik vind het wel spannend hoor. Uiteindelijk ga ik ervan uit dat we er gewoon naar toe kunnen gaan. Natuurlijk zullen er beperkingen, regels en testen zijn, maar het belangrijkste is dat het evenement veilig kan verlopen. Het zou heel zonde zijn als het niet kan plaatsvinden."

De kans op een medaille is wat mij betreft fifty-fifty. Of wel of niet. " Milan Vader over zijn kansen in Tokio.

Milan: "Dat houdt me niet erg bezig. Ik denk niet dat ze het gaan afblazen. Ik las laatst nog dat als ze dat wel doen het ongeveer 13 miljard kost. Dan speelt geld toch een belangrijke rol en is de schade zo groot. Daarnaast denk ik dat het ook op een veilige manier kan. Daar heb ik het afgelopen jaar wel ervaring mee gekregen."

Vinden jullie het jammer dat de Spelen op een aangepaste manier gaan plaats vinden?

Milan: "Ik vind het wel echt jammer dat er geen publiek bij is. Ik had me mijn eerste Spelen wel iets anders voorgesteld. Toen ik als kleine jongen naar de Spelen keek, was het altijd hartstikke druk. Publiek kan een wedstrijd ook echt heel leuk maken."

Anne: "Ik denk dat de sfeer wel heel anders zal zijn en dat we als sporters ook wel beperkt worden in wat we kunnen doen. In Rio was ik de dag voor mijn wedstrijd nog op de Copacabana. Puur voor wat afleiding. Zoiets wordt in Tokio niet mogelijk, omdat we echt moeten oppassen met contacten. Dat is jammer. Maar goed, beter zo dan niet natuurlijk."

Milan Vader (links) en Anne Terpstra vertegenwoordigen Nederland op de Spelen (foto: ANP)

Jullie zijn beiden al op parcoursverkenning geweest in Tokio. Hoe handig is het dat je al weet hoe dat parcours eruit ziet?

Anne: "Het is echt een heel mooi parcours dat echt bij mij past. De afgelopen en volgende wereldbekerwedstrijd liggen mij niet zo, dus dan is het extra fijn dat het parcours op de Spelen me wel ligt. Het wordt een lastige race. Er liggen heel veel grote stenen, die ik hier in Duitsland (waar Terpstra woont, red.) goed kan oefenen. Daarnaast zijn er ook steile klimmen, iets waar ik wel van hou."

Milan: "Het is een heel specifiek parcours met heel veel technische korte klimmen. Ik denk dat het parcours mij eigenlijk wel heel erg goed ligt."

Hoeveel kans maken jullie denk je op een medaille?

Milan: "Ik denk dat het sowieso mooi is dat ik er naartoe kan. Natuurlijk heb ik grotere doelen dan alleen maar deelnemen, maar ik moet ook niet vergeten te genieten van alles. De kans op een medaille is wat mij betreft fiftyfifty. Of wel, of niet. Kampioenschappen en ook de Spelen zijn een wedstrijd op zich. Er gaan renners door de mand vallen en het weer speelt een rol. Er zijn zoveel factoren die een rol spelen, dus eigenlijk kan ik daar geen antwoord op geven."

Anne: "Ik heb twee doelen. Het eerste is dat ik het weer zo intens wil beleven als in Rio. De focus op de Olympische Spelen is zo groot dat je kan vergeten hoe speciaal het is dat ik daar naartoe ga. Maar het tweede is dat ik ook wel echt met ambities aan de start sta. Ik hoop dat ik daar de best mogelijk Anne ben op de mountainbike en welk nummer er dan voor mijn naam komt te staan, is natuurlijk de onzekere factor. Dat moet ik afwachten."