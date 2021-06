Weinig enthousiasme voor centrale bushaltes buiten het dorp: 'Je bent strontnat voordat je thuis bent'

Gisteren werd bekend dat de Provincie Zeeland één centrale halte aan de rand van ieder Zeeuws dorp wil aanleggen. De bushaltes in die plaatsen komen dan te vervallen. Het idee is dat je op zo'n plek bijvoorbeeld overstapt van de bus op een haltetaxi die je naar huis brengt of andersom. Volgens gedeputeerde Harrie van der Maas kun je in die centrale bushaltes comfortabel wachten en scheelt dit tijd en geld omdat de bus niet meer door het hele dorp hoeft te rijden.

In IJzendijke is al één centrale bushalte

Buschauffeur Stefan van den Bossche stopt met zijn bus bij bushalte 'Petit Paris' in IJzendijke. Hier is het concept een aantal jaren geleden al toegepast. Petit Paris ligt buiten het dorp: "Het is jammer voor de mensen van IJzendijke. Ze moeten ver lopen of fietsen en het is niet handig. We doen ons best en accepteren het maar." Hij vindt het plan om door heel Zeeland dit soort haltes aan te leggen geen goed idee: "De toegankelijkheid van de bus wordt zo een stuk kleiner."

Strontnat

Een inwoner van IJzendijke fietst op zijn racefiets langs Petit Paris: "De halte is geweldig mooi aangelegd en het fietspad ernaartoe is prachtig. De halte ligt alleen op de verkeerde plaats. Je moet minimaal een kilometer lopen om bij de bushalte te komen. Als het slecht weer is, ben je strontnat voordat je thuis bent."

Bushalte Petit Paris in IJzendijke (foto: Omroep Zeeland)

Ook de reacties op een eerder verschenen artikel op de website van Omroep Zeeland zijn niet mals. Zo wordt het plan gezien als een ordinaire bezuiniging. Ook zou dit ervoor zorgen dat het openbaar vervoer in Zeeland nog slechter wordt en suggereert een lezer dat ze op deze manier beter de auto kan pakken.

Liever door de dorpen

Van den Bossche vreest dan ook dat er minder mensen gebruik zullen maken van het openbaar vervoer wanneer hij niet meer door de dorpen hoeft te rijden: "Misschien komen er zo minder passagiers. We hopen het niet natuurlijk." Hij vindt het geen enkel probleem om met zijn bus door de dorpen te blijven rijden: "Ik rijd liever wel door de dorpen dan dat ik dat niet doe. We zijn het gewend om langs krappe straatjes te rijden, dat is geen probleem."

De Provinciale Staten zullen in november stemmen over het plan.

(foto: Omroep Zeeland)

