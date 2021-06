Burgemeester: Juridisch mag voormalig verdachte moord Oostkapelle gewoon terug naar zijn huis

Van der Zwaag is bevoegd om gebruik te maken van een noodbevel om de man de toegang tot het appartementencomplex te verbieden. "Maar dat kan nu juridisch niet, omdat de man is vrijgesproken. Het noodbevel kan ik alleen laten ingaan als er dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen." En dan nog is dat noodbevel maar voor een bepaalde tijd.

Emotioneel

Eerder vandaag sprak de burgemeester met bewoners in het appartementencomplex en nabestaanden. "Dat was soms emotioneel. Een enkeling zei dat die dan maar gaat verhuizen. Maar er was ook begrip dat de man weer terug zou keren naar zijn appartement, hij woont daar tenslotte." Van der Zwaag is in gesprek met bewoners en de advocaat van de verdachte om te komen tot een duurzame oplossing voor de onwenselijke situatie.

Bewoners van Parc Zonnehove worden vanavond tijdens een digitale bijeenkomst bijgepraat over de ontwikkeling. Burgemeester Rob van der Zwaag, het Openbaar Ministerie (OM), politie en slachtofferhulp zijn bij de bijeenkomst aanwezig.

Overigens gaat het Openbaar Ministerie in hoger beroep tegen de vrijspraak van de man, maar dat kan nog wel maanden gaan duren voordat die zaak dient.

