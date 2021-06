Gravensteen moet cultuursnuivers naar Zierikzee trekken

Monumentaal pand in Zierikzee moet museumfunctie krijgen (foto: Omroep Zeeland)

Scheffers pleit er in een notitie aan de gemeenteraad voor om het Gravensteen bij het Stadhuismuseum te betrekken. Hij wil er museale verhalen gaan vertellen. "Denk bijvoorbeeld aan de administrateur die er namens de graaf zat en die vertelt wat zijn taak was. Of je laat de cipier aan het woord die de gevangenen bewaakte. Je kunt daar video voor inzetten of met hologrammen werken, hoewel dat laatste wel duur is. Daar moeten we nog naar kijken."

Eigenbelang

Scheffers vindt het een gemiste kans dat monumentenstad Zierikzee niets met het Gravensteen doet, maar er speelt ook een welbegrepen eigenbelang mee. Het Stadhuismuseum dat in 2016 werd verzelfstandigd trok voor de coronapandemie 20 tot 25 duizend bezoekers per jaar. Scheffers noemt die aantallen te weinig om reserves op te bouwen en minder afhankelijk te worden van de gemeentelijke bijdrage.

"De cipier en de administrateur vertellen hun verhaal" (foto: Omroep Zeeland)

Door het Gravensteen onder te brengen bij het Stadhuismuseum hoopt Scheffers dat de economische basis van zijn museum kan worden verbreed. Hij schrijft in zijn notitie dat een belevingsmuseum aan de Mol vanaf 2025 goed kan zijn voor 25.000 bezoekers. Door combitickets te verkopen denkt de directeur de helft van hen te verleiden ook bij het Stadhuismuseum binnen te lopen. "En die mensen zorgen ook weer voor extra omzet in de museumshop en het museumcafé."

Fondsen

De kosten van de bouwkundige aanpassingen schat Scheffers op een kleine twee ton. De gemeente zou daar als eigenaar van het Gravensteen voor op moeten draaien. Met de museale inrichting is eenzelfde bedrag gemoeid. Het Stadhuismuseum hoopt daarvoor een beroep te kunnen doen op fondsen. De Wereldwinkel, die nu nog in het pand zit, zou volgens Scheffers kunnen verhuizen naar een ander historisch gebouw in het centrum van Zierikzee.

Verantwoordelijk wethouder Van Burg zegt op voorhand niet voor of tegen het voorstel van Scheffers te zijn. "Ik ga met een open mind het gesprek aan," zo laat ze desgevraagd weten.