Goeiemorgen! Vlag uit voor eieren en feest op het strand voor middelbare scholieren

Een jonge dwergstern op het strand van Oranjezon. (foto: Jos Boot)

Vogelaars en de vogelbescherming hangen de vlag uit. Op het strand tussen Oostkapelle en Vrouwenpolder, zijn deze week de eitjes van de dwergstern en bontbekplevier uitgekomen. Vooral het broedsucces van de dwergstern is een feestje waard, want het is tien jaar geleden dat dit voor het laatst lukte op het strand bij Oranjezon.

Pattinama-Kerkhove had een gemakkelijke eerste ronde in de kwalificaties (foto: ANP)

Lesley Pattinama-Kerkhove (29) is één wedstrijd verwijderd van het hoofdtoernooi van Wimbledon. De uit Zierikzee afkomstige tennisster won gisteren in drie sets van de Australische Maddison Inglis. Vanmiddag speelt ze de beslissende partij tegen de Duitse Niemeier. Wint Kerkhove, dan speelt ze volgend week in het hoofdtoernooi in Londen.

Een impressie van beachbar LIMA Beach (foto: Omroep Zeeland)

Het was een raar jaar voor eindexamenkandidaten. Soms wel naar school, soms niet, veel online-lessen en door corona zat een laatste schooldag of eindexamenfeest er ook al niet in. Verschillende middelbare scholen in Goes hebben daarom besloten de diploma-uitreiking op een bijzondere manier te vieren. Niet in de aula van de school, maar in zomerse sferen bij een beachbar.

Strandhokjes bij Dishoek (foto: Ria Brasser)

Weer

Vooral aan zee flinke zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. In het binnenland meer bewolking en daar kan in de middag een buitje vallen. De maximumtemperatuur komt rond de 19 graden uit.