Bewoners Parc Zonnehove willen terugkeer verdachte niet accepteren: 'Maar we moeten wel'

Parc Zonnehove in Oostkapelle (foto: Omroep Zeeland)

Gisteren werd bekend dat de man morgen terugkeert naar zijn koopappartement. Sinds zijn vrijspraak twee weken geleden, verbleef de man tijdelijk op een ander adres. Burgemeester Van der Zwaag liet eerder al weten dat hij niks kan doen om de terugkeer tegen te houden.

Rinus Stoffels, die namens de bewoners het woord voert, blijft ogenschijnlijk nuchter onder de situatie. "Eigenlijk kunnen we dit niet accepteren, maar er ligt een uitspraak van de rechter die we moeten accepteren".

We moeten gewoon goedendag zeggen, of niks." Rinus Stoffels

Ondanks die constatering vinden veel andere bewoners het een moeilijke zaak. "We hebben uitvoerig gesproken", zegt Stoffels. "We moeten rustig blijven en als we hem tegenkomen gewoon goedendag zeggen, of gewoon niks." Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, beseft Stoffels: "Het zal moeilijk te accepteren zijn dat hij daar straks rondloopt."

'Gemeente wil de man uitkopen'

Tegelijkertijd zijn er gesprekken gaande om de man er toe te bewegen te vertrekken en ergens anders te gaan wonen. Volgens Stoffels is de gemeente zelfs bereid het appartement van de man te kopen. "Maar daar kunnen we hem niet toe dwingen, dat moet hij zelf beslissen." Met gesprekken hoopt Stoffels de man ervan te overtuigen dat hij niet meer welkom is op Parc Zonnehove.

Het OM is in hoger beroep gegaan tegen de vrijspraak van de man, maar omdat hij eerder is vrijgesproken mag hij de rest van de rechtszaak in vrijheid afwachten.