Het Zwarte Verleden: het economische belang van de slavenhandel

Gerhard de Kok van het Zeeuws Archief vertelt over de economische belangen van de slavenhandel (foto: Omroep Zeeland)

Zeeland heeft een belangrijke rol gespeeld in de slavenhandel. Voor Vlissingen was de trans-Atlantische slavenhandel in de 18e eeuw nog belangrijker dan voor Middelburg. Het was niet voor niets dat een Vlissingse arts, dokter De Gallandat, een handleiding schreef voor de slavenhandelaren. Daarin gaf hij voorschriften voor het vervoer en de behandeling van de Afrikanen. De voorschriften moesten ervoor zorgen dat de slaven zo goed mogelijk de omstandigheden aan boord overleefden.

Allegorie op Zeeland, met een voorstelling van de landbouw en de scheepvaart (foto: Zeeuws Archief)

Maar die voorschriften mochten niet altijd baten. Regelmatig grepen de gevangenen aan boord van de schepen alle gelegenheden aan om in verzet te komen tegen de onmenselijke omstandigheden. Een opstand aan boord van het slavenschip Middelburgs Welvaren in 1750 leidde tot een groot drama. De opstand van de gevangenen werd neergeslagen door de bemanning, waarna ze benedendeks werden opgesloten. De volgende dag bleek dat bijna alle 260 slaven door verstikking waren overleden.

Verzekeringspapieren van het schip de Eenigheid. Het schip was verzekerd in Amsterdam (foto: Zeeuws Archief)

Meer weten over het slavernijverleden van Zeeland? Bezoek het digitale onderzoeksdossier over slavenhandel op de website van het Zeeuws Archief: Trans-Atlantische slavenhandel Zeeuws Archief.