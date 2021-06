'Voor Plan Perkpolder wordt geen vervuilde grond gebruikt'

Het plan Perkpolder vanuit de lucht (foto: Gebiedsontwikkeling Perkpolder)

Hij reageert daarmee op uitlatingen van advocaat Rogier Hörchner die stichting Schone Polder bijstaat.

Hörchner gaf afgelopen week bij Omroep Zeeland aan dat hij een klacht heeft ingediend tegen de advocaat van de Provincie Zeeland en de provinciale ambtenaar die het project tot 2017 onder zijn hoede had. De provincie wil volgens Hörchner geen openheid van zaken geven over de rol die ze heeft gespeeld bij Plan Perkpolder en rekt een beslissing op een verzoek voor informatie alleen maar op.

De advocaat van Hulst aan Zee BV en Waterzande BV, Herbert Pasveer, geeft aan dat de projectontwikkelaars zich hebben gestoord aan de volgende passages in het originele bericht, waarin verwezen wordt naar 2017:

"In dezelfde periode werd bekend dat het project, met name de golfbaan, met verontreinigde grond zou worden gerealiseerd. De leverancier van de grond zou mogelijk zelfs elf miljoen bijbetalen om maar van de grond af te komen.

Volgens Hörchner geven recente aanwijzingen aan dat het onder meer gaat om grond uit het Oosterweel-traject van Antwerpen. Daarover is in Vlaanderen veel te doen, omdat de grond ernstiger vervuild is met PFAS dan eerder werd aangenomen. Inmiddels is er voor Plan Perkpolder een afgeslankte versie gepresenteerd."

Advocaat Rogier Hörchner (foto: Hörchner advocaten)

Pasveer zegt dat zijn cliënten op geen enkele manier gebruik willen maken van verontreinigde grond: "Mijn cliënten zullen geen grond betrekken die afkomstig is uit het Oosterweel-traject te Antwerpen. Mijn cliënten hebben contact met andere leveranciers. Daarbij wordt de door mijn cliënten toe te passen grond uitvoerig bemonsterd en gecontroleerd om na te gaan of voldaan wordt aan de achtergrondwaarde."

"De projectontwikkelaars vinden het niet correct dat mr. Hörchner, die de Stichting Schone Polder vertegenwoordigt, ongefundeerde, negatieve verhalen over het project verspreidt. Terwijl dit project zo belangrijk is voor de regio. Een project ook waar zij trots op zijn", aldus Pasveer.

'Doet me deugd'

Hörchner geeft aan dat zijn woorden niet helemaal correct in het bewuste artikel terecht zijn gekomen: "Ik heb aangegeven dat er aanwijzingen waren, recent maar ook in het verleden, dat de grond die onder de golfbaan zou komen, vanuit het Oosterweel-traject zou kunnen gaan komen. Mijn uitlatingen gaan niet over het huidige project. Ik heb daarom de woorden 'onder meer zou gaan om grond uit het Oosterweel-traject' gebruikt, waarvan in het artikel 'gaat' is gemaakt. Ik heb Omroep Zeeland gevraagd om dat aan te passen en dat is inmiddels gebeurd. Overigens doet het me deugd om te horen dat Hulst aan Zee BV en Waterzande BV van plan zijn voor het nieuwe aangepaste project om grond te gebruiken die aan de eisen voldoet."

Lees ook: