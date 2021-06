De eerste spade voor vakantiepark Waterdunen kan bijna de grond in

Animatie vakantiehuis Waterdunen (foto: Molecaten BV)

Voordat de eerste spade de grond in kan, moet eerst het explosievenonderzoek in het gebied klaar zijn. Daarom gaat het niet lukken het vakantiepark in 2022 te openen. "We hebben er goede hoop op dat we dan wel kunnen starten met bouwen. Wij staan in de startblokken'', vertelt directielid Luke Slager van Molecaten, eigenaar van het vakantiepark.

Eerder liet Molecaten al weten negen maanden tot een jaar nodig te hebben voor de bouw van het park. De verwachting is dan ook dat in april 2023 de eerste gasten kunnen worden ontvangen.

Gasaansluiting

Molecaten heeft dit voorjaar een vrijstelling gekregen van de gemeente Sluis om de vakantiehuizen aan te sluiten op het gas, terwijl dat eigenlijk niet meer mag bij nieuwbouw. Maar omdat de gasleiding er al sinds 2013 ligt, is er een uitzondering gemaakt.

Aanpassing van de huidige leidingen zou 2,5 jaar extra en ruim twee miljoen euro kosten. De vrijstelling van de gemeente is niet vrijblijvend. Met Molecaten is afgesproken dat de vakantiehuizen zodra het kan alsnog van het gas afgaan. Daarop heeft het recreatiebedrijf de toezegging gedaan een overstap naar waterstof te onderzoeken.

Wat is Waterdunen? Waterdunen ten oosten van Breskens wordt volgens de provincie 'een groot natuur- en recreatiegebied voor mensen uit de streek, voor dagjesmensen en toeristen. De verweving van kustversterking, natuur en recreatie maakt Waterdunen tot een bijzonder project.' (bron: site Provincie Zeeland) Het gebied beslaat in totaal 250 hectare. Er komen maximaal 300 recreatieverblijven op 40 hectare. Verder is een duincamping met ongeveer 200 plaatsen op 14 hectare gepland. Eventueel komt er een hotel. Uniek is de inlaat van zout water uit de Westerschelde dat door gegraven kreken het gebied instroomt.

Het project Waterdunen heeft meerdere keren vertraging opgelopen. Eigenlijk had het bouwterrein in 2015 al opgeleverd moeten zijn aan Molecaten. Er moesten extra onderzoeken worden gedaan naar de gevolgen van de effecten van zout water in het gebied. Later waren er problemen met de getijdeduiker, die het natuurgebied verbindt met de Noordzee.