Orionis uit de rode cijfers en gaat miljoenen besparen

Toen het Rijk in 2015 minder geld beschikbaar stelde voor de bijstandsuitkeringen en het werkleerbedrijf moesten de Walcherse gemeentes bijspringen om het tekort bij Orionis op te vangen. In 2019 bedroeg het tekort 4,5 miljoen euro. In 2020 was er 2,2 miljoen euro nodig, maar wist Orionis daar uiteindelijk 200.000 euro van over te houden.

Oplopende besparing

Dit jaar verwacht Orionis nog wel 1 miljoen euro nodig te hebben, maar voor 2022 denkt het bedrijf dat er geen extra steun meer nodig is van Veere, Vlissingen en Middelburg. Sterker nog, de verwachting is dat er de komende jaren oplopend bespaard kan worden tot 2,6 miljoen in 2025.

Directeur Henk Guise van Orionis (foto: Omroep Zeeland)

Directeur Henk Guise, die in 2019 aantrad, is bijzonder tevreden. Hij zegt dat de besparingen komen omdat er meer mensen aan het werk zijn geholpen en daardoor het uitkeringsbedrag omlaag is gegaan. Volgens Guise wordt er bij Orionis tegenwoordig minder 'gemoetiveerd' maar meer gemotiveerd: "Niet meer alles opleggen, maar samen kijken naar wat er kan."

Daarnaast wordt er ook in het werkleerbedrijf een inhaalslag gemaakt. De contracten met opdrachtgevers, die soms dateerden uit 2012, worden nu bekeken een aangepast. Guise: "Prijzen waren niet geïndexeerd, de tijd die we aan een product kwijt waren was niet goed meer, of we gebruikten te veel materiaal. Dat gaan we nu in overleg anders doen."

Ook nam het aantal medewerkers in de sociale werkplaats af en daarmee werd ook geld bespaard.

Werkleerbedrijf Orionis (foto: Omroep Zeeland)

De goede cijfers staan in schril contrast met de harde woorden die de Vlissingse wethouder en bestuursvoorzitter van Orionis Sem Stroosnijder vorig jaar sprak. Hij stelde in de PZC dat het bedrijf het slechtst presteerde van alle Nederlandse werkleerbedrijven en dat er wellicht onderdelen moesten worden opgedoekt. "Dat was vervelend om uit de media te moeten vernemen en het zorgde voor onrust onder medewerkers", zegt directeur Guise nu. "Maar hij had wel gelijk dat we het niet goed deden."

Guise denkt dat Orionis nu klaar is voor de komende jaren: "Er is een nieuwe visie en missie, die was nodig omdat er geen duidelijk beeld was van wat Orionis is, en waar het voor staat. De komende jaren werken we die verder uit, en dat gaat ons, en de Walcherse gemeentes geld besparen."

