Bewoners zien woningschutter vluchten op scooter, 'mijn vrouw dacht dat de tv ontplofte'

(foto: Omroep Zeeland)

"M'n vrouw dacht dat de televisie ontplofte", zegt een man die een paar huizen verder woont. Hij wil zijn verhaal alleen anoniem doen, want hij is bang dat misschien wel de kogels door zijn raam vliegen. "Ik ben niet wakker geworden, maar mijn vrouw is direct naar beneden gegaan. Ze dacht dat er iets met de televisie was gebeurd, maar zag verder niets."

Buurtbewoners die wel getuige waren van de schoten hebben een persoon zien wegrijden op een scooter in zwarte kleding. De politie heeft nog met speurhonden geprobeerd de dader te vinden, maar dat had geen resultaat. Naar een mogelijke motief van de schutter doet de politie onderzoek.

'Het is een leuke straat'

Een overbuurman heeft de schoten vannacht om 02.30 uur gehoord en is meteen uit bed gekomen om te zien wat er aan de hand was. "Ik dacht dat het drie schoten waren, maar ik zag vier grote gaten in het raam." Hij woont nog maar net in de straat en is versteld wat er bij het huis tegenover hem is gebeurd. "Het is tot nu toe een hele leuke straat om te wonen."

De woning werd vannacht beschoten. (foto: HV Zeeland)

De recherche is bezig met het onderzoek en richt zich op de voorvluchtige dader. Wie iets gezien of gehoord heeft of meer kan vertellen over deze zaak, kan zich bij de politie melden. Dat kan ook via Misdaad Anoniem.

