Goes kan schoolzwemmen kosteloos uitbreiden dankzij studenten en samenwerking

Met het schoolzwemmen wil Goes dat kinderen zich beter kunnen redden in open water. (foto: Ria Brasser)

Nu krijgen alleen basisschoolleerlingen uit de groepen drie en vier schoolzwemmen. Vanaf volgend schooljaar zijn dat alle leerlingen uit de groepen drie tot en met acht. In ruil daarvoor wordt het zwemprogramma van groep drie en vier ingekort en uitgesmeerd over meerdere jaren.

Zwemmen in open water

De reden is dat Goes zichzelf als doel heeft gesteld dat kinderen zich beter moeten kunnen redden in open water. "Want een kind dat net zijn zwemdiploma heeft, gaat geen baantjes trekken in zee", zegt wethouder Joost de Goffau van de gemeente Goes.

Om die reden krijgen leerlingen vanaf groep vijf les in zwemmen in open water. Waar bij de groepen vijf en zes de focus ligt op survivaltechnieken - "Wat moet je doen als je kopje onder gaat?" - krijgen leerlingen uit groep zeven en acht specifiek les in zwemmen in open water.

Goes wil dat kinderen zich beter kunnen redden in open water (foto: Andre Vermeulen)

Die lessen worden verzorgd door leden van de KNRM. De Goffau: "De Oosterschelde is een fantastisch water, maar kan ook gevaarlijk zijn. Wat is er dan beter dan om de mensen die daar reddingen uitvoeren hun ervaringen te laten delen?"

Volgens De Goffau heeft de KNRM er ook baat bij. "Want er moeten dan wellicht minder reddingen gedaan worden en als dat wel het geval is, is een kind beter in staat langer te blijven drijven dan nu."

Gemeenten staan nog niet te trappelen

De plannen van Goes klinken simpel en doeltreffend. Toch lopen collega-wethouders de deur nog niet plat bij De Goffau. "Dat is jammer, maar ik verwacht wel dat als het eenmaal draait bij ons er beweging in komt."

Kat uit de boom kijken dus. Maar er is nog een andere oorzaak. Een van de redenen waarom Goes het zwemprogramma kosteloos kan uitbreiden, is vanwege de inzet van studenten van sportopleiding CIOS. "Het CIOS verzorgt al 25 jaar het schoolzwemmen. Dus die zijn er nu ook weer bij betrokken."

Om de lagere personeelskosten aan te dragen als een van de succesfactoren, vindt De Goffau flauw. Alhoewel hij niet ontkent dat het de kosten drukt. "Bij andere gemeenten kan arbeid inderdaad meer kosten, maar qua gebruik van de faciliteiten moeten vergelijkbare oplossingen bedacht kunnen worden."

Luister hieronder het gesprek terug met wethouder Joost de Goffau in het radioprogramma de Zeeuwse Kamer:

Joost de Goffau over schoolzwemmen in Goes