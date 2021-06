Merendeel vispassages werkt niet goed, 'Slechts kwart palingen bereikt bestemming'

Stuwen en waterkeringen zijn hindernissen voor de passage van palingen (foto: Gina Heynze)

RAVON heeft twee jaar lang alle knelpunten en vispassages in kaart gebracht. In Zeeland stopte de teller bij 1.176 knelpunten. Daarvan blijken er slechts 79 goed bereikbaar voor palingen.

Ook hebben de onderzoekers het potentiële leefgebied van palingen in Zeeland in kaart gebracht. Daaruit blijkt dat 8.460 hectare geschikt zou zijn voor palingen. Iets meer dan de helft daarvan is nu bereikbaar voor de palingen.

Hoe verder het water van de kust ligt, des te meer hindernissen de palingen tegenkomen. Met als gevolg dat het verderop gelegen water lastiger is te bereiken. RAVON verwacht dat de situatie de komende jaren in Zeeland wel iets gaat verbeteren.

Stimuleringsprijs

Om waterschappen te stimuleren meer te doen om het leefgebied van palingen te vergroten, reikt RAVON dit jaar voor het eerst de Power to the Paling award uit. De eerste winnaar is waterschap Zuiderzeeland, dat van de onderzoekers vijf punten kreeg, de maximumscore.

Waterschap Scheldestromen eindigde in de middenmoot met drie punten. Waterschap Hollandse Delta, dat het gebied van de Zuid-Hollandse eilanden beheert, scoorde het slechts met maar een punt.

Aaltjes uitzetten weinig zin

Uit het onderzoek van RAVON komt ook naar voren dat het jaarlijks uitzetten van aaltjes niet veel effect heeft. De jonge palingen worden in het buitenland gevangen en in Nederlandse binnenwateren uitgezet, in de hoop de palingstand te verhogen. Maar uit het onderzoek komt naar voren dat veel van die aaltjes de zee niet weten te bereiken vanwege de hindernissen die ze onderweg tegenkomen.

Regelmatig worden jonge palingen uitgezet in Nederlandse binnenwateren (foto: Omroep Zeeland )

Als honderd palingen achtereenvolgens vier hindernissen moeten passeren, bereikt slechts een kwart de eindbestemming. Een open of makkelijk toegankelijke verbinding tussen zoete binnenwateren en zee is essentieel voor palingen.

Palingen leven hoofdzakelijk in zoet water, maar om te paaien steken de palingen de Atlantische oceaan over richting de Saragossazee. Zodra het paaien erop zit, keren de palingen terug naar de Nederlandse binnenwateren.