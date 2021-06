Carléne (11) redt drie kleine eendjes uit een rioolput in Tholen

Carléne Klok met één van de eendjes die ze uit de rioolput heeft gehaald. (foto: Jannie Klok)

Haar moeder was nog onderweg naar huis om handschoenen te halen, maar daar wilde Carléne niet op wachten. "We zaten in de auto toen ik de moedereend met drie eendjes op het fietspad zag staan", vertelt ze. "Ik stapte snel uit om ze naar de kant te sturen, en toen hoorde ik gepiep uit de put komen. Ik ben gelijk naar mijn moeder gerend."

Prut uit de put

Haar moeder reed naar huis, maar Carléne kwam in actie. "De eerste twee eendjes kwamen er makkelijk uit", zegt Carléne. "Maar de derde was lastiger. Die dook steeds onder water. Maar ik kon er nét bij." Haar arm zat onder de prut uit de put en ze heeft een flinke blauwe plek onder haar schouder van het wrikken in de put.

Twee eendjes liepen zelf naar de sloot, waar moeder op ze wachtte. De derde heeft Carléne zelf naar de sloot gebracht. Ze heeft ze daarna niet meer gezien. "Dat kwam denk ik omdat het gras werd gemaaid. Ik denk dat ze zijn gevlucht voor het lawaai van de grasmaaier."

Carléne is altijd alert op dierenleed, vertelt haar moeder Jannie. "Vorig jaar heeft ze twee waterkipjes gered". Carléne: "Ik was met een vriendinnetje en haar hond. Die had de moeder weggejaagd. Toen heb ik de kleintjes weer bij haar terug gebracht. Die waren al een paar honderd meter verderop."