Zeeuwse Daan verheugt zich op Oranjefeestje in zijn woonplaats Boedapest

Zeeuw in het buitenland ZIB Daan (foto: Omroep Zeeland)

Het afgelopen jaar spraken we op donderdag altijd met Glenn van Damme uit Aardenburg. Hij verkoopt poffertjes en Hollandse snacks vanuit een foodtruck in Mexico-Stad. "Het is voorbij gevlogen", zegt hij. "Ik vond het leuk om te doen en er is van alles uit voort gekomen. Ik heb het hartstikke leuk gevonden om te doen."

Van Middelburg naar Boedapest

Zijn opvolger is geboren in Zierikzee, opgegroeid in Middelburg, maar woont sinds 2016 in Boedapest. "Ik kreeg de kans om mijn studie te vervolgen in het buitenland, daar ben ik iets langer gebleven dan gepland, want ik ontmoette mijn huidige vrouw. Drie maanden geleden ben ik vader geworden."

"Mijn studie is deze maand afgerond. Ik werkte dertig uur bij een servicecenter van een oliebedrijf en ik geef les op een Nederlandse school. Ja, er zijn veel Nederlanders in Hongarije. De meesten kiezen ervoor naar het platteland te gaan, maar de expats wonen in de stad. De kinderen van expats komen bij ons op de Nederlandse school, om ze toch iets van de Nederlandse taal en cultuur mee te geven."

Anti-homowet

Hongarije ligt deze week onder vuur, door de invoering van de anti-homowet. "We staan op de kaart, dat is één ding dat zeker is", zegt Wijers. "Er zijn veel protesten, ook hier in de stad. In mijn eigen kring - in Boedapest - zijn ze er zeker niet blij mee dat de Hongaren op deze manier het nieuws in gaan."

Het Hongaarse voetbaleftal is gisteravond uitgeschakeld op het EK. "Dat is even een teleurstelling, maar de Hongaren zijn vooral heel erg trots op wat ze hebben bereikt. Ze hadden niet het idee dat ze een kans zouden maken in de poule des doods, dus er zijn hier geen zure gezichten vandaag."