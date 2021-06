Kapster in tranen na overval, gewapende overvaller is nog steeds voortvluchtig

Voorafgaand aan de overval observeerde de man de kapsalon al een tijdje vanuit de bushalte tegenover de salon, vertelt De Waele. "Hij hield de kapsalon al enige tijd in de gaten. M'n collega was alleen in de salon en dacht dat hij stond te wachten op de bus, maar op een gegeven moment kwam hij hier naar binnen."

'Give me the money!'

De overvaller was gewapend: "Hij sprak Engels en riep: "Give me the money!" Ik weet niet of hij het pistool al in zijn hand had toen hij binnenkwam of dat hij het tevoorschijn toverde bij de kassa."

Volgens De Waele is het tijdstip van de overval vreemd: "Hij was uit op geld, maar om 8.45 uur 's ochtends is er nog amper geld aanwezig in de kassa. Hij heeft uiteindelijk 60 euro meegenomen. Daarom snap ik er ook niks van, je hoeft hier 's ochtends echt niet te komen om grote geldbedragen buit te maken."

Kapster in tranen

De collega van De Waele is erg geschrokken: "Ze was in tranen toen ze me het nieuws vertelde. Ik ben hier meteen naartoe gekomen. Het moet echt even bezinken en we weten pas over een tijdje hoe het echt met haar gaat. Ze is nu op het politiebureau om te vertellen wat er gebeurd is."

Kapster Mariska de Waele (foto: Omroep Zeeland)

De overvaller is nog niet gepakt: "Dat betekent dat het gevaar nog niet is geweken. Ik denk dat hij hier niet terugkomt, maar je weet niet wat hij bij een ander nog gaat doen", zegt De Waele.

In alle hectiek heeft haar collega nog wel onthouden hoe de man er uitziet: "Het is een jongen met een wit shirt met horizontale, rode strepen en een donkere spijkerbroek. Hij is getint, niet zo lang en redelijk jong. Waarschijnlijk is hij tussen de 20 en 25 jaar oud."

Overvaller mogelijk richting Gravenstraat gerend

Na de overval zou de dader mogelijk in de richting van de Gravenstraat zijn weggerend. De politie is inmiddels een onderzoek gestart. Ook is er een Burgernetbericht uitgestuurd. Deze acties hebben tot nu toe nog niets opgeleverd, daarom roept de politie getuigen of mensen met meer informatie om om dit met de politie te delen.

De politie waarschuwt om de man niet zelf te benaderen, maar 112 te bellen als hij gezien wordt. De man draagt mogelijk een vuurwapen bij zich.

Lees ook: