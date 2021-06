Geen auto's, maar racefietsen op terrein Cobelfret

Leeg terrein van Cobelfret (foto: Omroep Zeeland)

Vanwege de coronapandemie werden de koersen van TMZ eerder afgelast. Dit jaar werd er nog helemaal niet gereden. De organisatie ging op zoek naar een locatie waarbij de renners toch kunnen fietsen en waarbij publiek op afstand gehouden kan worden. Die is nu gevonden in Vlissingen-Oost: op het grote, geasfalteerde parkeerterrein van C.RO Ports, beter bekend als Cobelfret. "We zijn er heel blij mee", vertelt Leo Bakker, organisator van de TMZ-koersen in Zeeland.

Publiek op de dijk

Op het terrein aan de Ritthemsestraat in Vlissingen-Oost staan normaal gesproken 25.000 auto's voor de export. Omdat het terrein op dit moment leeg staat, kan TMZ een rondje uitzetten van 3,8 kilometer. Er is geen publiek welkom op het terrein, maar belangstellenden kunnen de wedstrijden wel bekijken. Vanaf de dijk of achter het hek zijn de renners goed te zien.

Minder premies

Renners die mee willen doen, moeten wel vooraf inschrijven. Er is geen inschrijving op de wedstrijddag zelf mogelijk. Ook is het prijzenschema aanzienlijk verlaagd. "We zijn dit jaar niet langs sponsoren geweest, waardoor het aantal premies flink lager is. Maar gelukkig kunnen de renners wel koersen", vertelt Bakker.

Op zaterdag 3 juli is de eerste wedstrijd, waaraan amateurs, D-categorie/Sportklasse en SP mee mogen doen. Als alles goed verloopt, worden vanaf de tweede week misschien ook eliterenners aan de competitie toegelaten. Normaal mogen eliterenners alleen KNWU-wedstrijden rijden, maar die zijn er momenteel nog niet.