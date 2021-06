Goedemorgen! Zeeuwse naar Wimbledon, ziekenhuizen versoepelen en illegale vogelvanger aangehouden

Lesley Pattinama-Kerkhove op Wimbledon. (foto: ANP)

Lesley Pattinama-Kerkhove (29) staat in het hoofdtoernooi van Wimbledon. De Zierikzeese tennisster rekende gisteravond in een spannende partij in drie sets af met haar Duitse tegenstander Jule Niemeier. Het werd : 6-4, 2-6 en 9-7. Pattinama-Kerkhove overleefde twee matchpoints op de service van Niemeier. De Zeeuwse stond twee jaar geleden voor het eerst op het hoofdtoernooi.

Het Adrz in Goes. (foto: Omroep Zeeland)

De Zeeuwse ziekenhuizen gaan vanaf zaterdag mee in de landelijke versoepelingen. In het Adrz en ZorgSaam zijn vanaf 26 juni mondkapjes alleen nog verplicht op plekken waar het onmogelijk is om anderhalve meter afstand te houden. Ook bij lichamelijke onderzoeken moet een mondkapje worden gedragen. Wanneer je voor een onderzoek naar het Adrz gaat, mag er vanaf zaterdag één begeleider mee naar binnen. Ook mogen er twee mensen op bezoek.

Een ekster. (foto ter illustratie) (foto: Edy van Vliembergen)

De politie heeft woensdag een man aangehouden nadat in een woning munitie en een kooi met eksters en kraaien waren gevonden. De politie was in de woning in verband met een onderzoek naar het illegaal vangen van inheemse vogels. In de flat stonden drie kooien met twee kauwen en twee eksters erin. Ook vonden agenten munitie, een paar honderd knalpatronen, vijftien Cobra's 6, twee alarmpistolen en tien dode vogels. De nog levende vogels zijn na het onderzoek vrijgelaten.

Paarden in natuurgebied Oranjezon. (foto: Adrie Gideonse)

Het weer

Vandaag is er vooral landinwaarts nog af en toe zon, verder is er een

wisselend wolkenpakket en in de loop van de dag is er kans op een lokale

bui. Het wordt vanmiddag 19 of 20 graden, de wind is zwak tot matig uit

het zuidwesten of zuiden.