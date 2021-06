Kunstbende voelt als familie voor artistieke duizendpoot

Je doet mee in zeven categorieën, waarom zoveel?

Dit is de laatste keer dat ik mee mag doen, omdat ik 19 ben. Vorig jaar heb ik beloofd dat ik aan alles mee zou doen als ik niks won. Ik werd weliswaar eerste in de categorie theater en mocht naar de landelijke finale in Amsterdam. Dat was te gek, maar ik viel niet in de prijzen. Het is zo leuk om mee te doen dat ik toch dacht, ik schrijf me in voor alle categorieën. Behalve voor dans, want ik heb een blessure opgelopen bij het skateboarden, en voor de nieuwe categorie 'influencer', want dat is niet zo mijn ding.

Waarom past de Kunstbende zo goed bij jou?

Omdat er overzichtelijke spelregels zijn, maar geen beperkingen of limieten. Ik kan al mijn ideeën op het podium laten zien. Er is licht en geluid, er is publiek. Dat is heel fijn voor jonge kunstenaars die geen geld en nog geen heel team om zich heen hebben. De Kunstbende voelt ook als een soort familie. Je ontmoet elkaar, iedereen wil hetzelfde maar op zijn eigen manier. Het is zo'n fijne omgeving, een soort ontdekkingsreis als het ware.

Als ik volledig ten onder ga in de grote stad, heb ik in elk geval een plaat met eigen liedjes." Djoszuwa Zwier

Wat is anders aan de Kunstbende vergeleken met talentenshows zoals The Voice of Holland?

Het verschil is dat je daar meer een speler bent. Je doet niet precies wat je zelf wilt. Bij de Kunstbende schrijf ik me in en vertel wat ik wil gaan doen en ze zeggen 'Oké, we zien je daar'. Bij The Voice of Holland of andere grote tv-shows bepalen zij wat je aandoet, wat je verhaal is, wat je zingt en hoe je het zingt. Die mensen zijn vaak super getalenteerd, maar het is een heel andere manier van kunst maken.

Dit is voor jou de laatste Kunstbende als deelnemer, what's next?

Ik begin in september aan het conservatorium in Utrecht en daar kijk ik enorm naar uit. Daarvoor wil ik nog een EP opnemen. Als ik dan volledig ten onder ga in de grote stad, heb ik in elk geval een plaat met liedjes die ik op mijn kamertje in Zeeland heb opgenomen om op terug te vallen.

Djoszuwa Zwier (foto: Omroep Zeeland)

De Zeeuwse voorronde van de Kunstbende wordt gehouden op zaterdag 26 en zondag 27 juni in de schouwburg in Middelburg. De jury bestaat uit experts in de verschillende categorieën, waaronder acteur Marcos Valster, theatermaker Marisa Laperdix en directeur Silvie Dees van theaterproductiehuis Zeelandia.