Eén jaar compensatiepakket marinierskazerne, 'Nog even geduld a.u.b.'

Ga in Vlissingen de straat op en spreek mensen aan over het compensatiepakket voor de marinierskazerne en je krijgt lauwe reacties. 'Eerst zien, dan geloven', is de tendens. Niet verwonderlijk. Jarenlang werd op alle niveaus gepraat over de komst van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen. Het pijnlijke resultaat is overbekend: er kwam helemaal niets. Enige achterdocht over het compensatiepakket is in dat licht niet meer dan normaal.

Wind in de Zeilen

"Ik vind het allemaal niks", zegt een oudere dame over het pakket. Een man op leeftijd moet hard lachen om de officiële naam van het compensatieplan Wind in de Zeilen. "Pak een bootje hier in de jachthaven en vaar de Westerschelde op. Dan heb je wind in de zeilen!" In de compensatiemaatregelen ziet hij weinig heil voor zijn stad, "het armlastige Vlissingen."

"Ik begrijp heel goed dat het voor onze inwoners tastbaar moet worden", zegt wethouder Albert Vader begripvol. "Dat gebeurt pas als de graafmachines aan de slag gaan, maar voor die tijd gebeurt er echt heel veel op de achtergrond."

Vlissingen waar de marinierskazerne zou komen. Hier komt nu het Justitieel Complex Vlissingen. (foto: Omroep Zeeland)

Voor het Justitieel Complex Vlissingen, de zwaar beveiligde gevangenis en de rechtszalen in Vlissingen is de exacte locatie bepaald. Over de gronden wordt nog onderhandeld. Maar de bouw is nog niet begonnen. Over deze 'EBI-Vlissingen' zijn de meningen op straat verdeeld. Van 'we hebben al genoeg criminelen hier' tot 'beter dat ze opgesloten zitten dan dat ze op straat rondlopen'.

Vertragingen

Voor het Strategisch Kenniscentrum voor Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit is met een vertraging van drie maanden een pand gevonden aan het Bellamypark. Het is de bedoeling dat het instituut na de zomer opengaat.

De plannenmakerij voor het andere kenniscentrum, het Delta Kenniscentrum voor water, voedsel en energie, had op 1 juni al klaar moeten zijn, maar heeft ook vertraging opgelopen. Dit samenwerkingsverband van onder andere University College Roosevelt, HZ University of Applied Sciences en Scalda krijgt nu tot 1 augustus de tijd om met een goed plan te komen.

Een derde vertraging betreft het aanwijzen van een wijk die aardgasvrij moet worden. De beslissing die Vlissingen hierover moet nemen is tot 1 november uitgesteld.

Voor wethouder Vader geen reden tot ongerustheid. Nog niet. "We maken ons geen zorgen. Maar het moet geen stroperig traject worden. Daar zijn we zeer alert op, want als je de aandacht laat verslappen, dan vloeit het weg."

Interview met wethouder Vader van Vlissingen over de uitvoering van het compensatiepakket marinierskazerne

Albert Vader, wethouder compensatiepakket marinierskazerne Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Er zijn meer maatregelen uit het compensatiepakket die eraan komen, maar nog niet zijn gerealiseerd. Een snellere treinverbinding van Zeeland met de Randstad zit in pijplijn, maar gaat pas in december in. Verder moeten de aandelen van waterbedrijf Evides worden afgesplitst van die van de PZEM, wat extra geld voor Zeeland zou betekenen. Provinciale Staten en de Tweede Kamer moeten hierover een beslissing nemen.

In februari tekenden Nederland en Vlaanderen een intentieverklaring om ieder twee miljoen euro te investeren in de verbetering van de spoorlijn van Terneuzen naar Gent. Een goede intentie, maar er ligt nog geen nieuw spoor.

Concreet: studenten geneeskunde

De huisartsenopleiding in Zeeland is tot nu toe eigenlijk de enige maatregel uit het pakket met een zichtbaar resultaat. In maart zijn de eerste vier basisartsen gestart met hun volledige opleiding tot huisarts in Zeeland. Ze werken mee bij verschillende huisartsenpraktijken in de provincie en volgen een dag per week theorieonderwijs aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.

In september beginnen zeven physician assistants (medische ondersteuner van een arts) met hun opleiding aan de HZ University op Applied Sciences. Hun docenten komen uit Arnhem en Nijmegen.

Een snellere treinverbinding tussen Zeeland en de Randstad maakt deel uit van het compensatiepakket. Ingang, december 2021 (foto: Omroep Zeeland)

Lees ook: