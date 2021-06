Alta Luna brengt eerste single uit: 'Yes! Dit is 'm'!'

Marc Blom was Jeremy al eerder tegengekomen in de Zeeuwse muziekscene: "Op een gegeven moment dachten we: kunnen we niet eens wat samen doen? Als bassist kies ik altijd Loek van der Linde. We zijn vrienden en zitten altijd goed op één lijn."

Aftasten

Het bepalen van de muzikale koers bleek geen grote opgave. Marc: "In het begin moet je altijd een beetje aftasten, wat je leuk vindt. Door de repetities en jammen ontwikkelt zich vanzelf een stijl. Zo is ontstaan wat het nu is."

Vrolijk lijntje

De tijden zaten niet echt mee om een nieuwe band te beginnen. Alta Luna concentreerde zich noodgedwongen eerst op het opnemen in de studio. "We dachten: we gaan gewoon een single uitbrengen en kijken hoe de mensen het ontvangen. Dit was het eerste nummer waarvan we alle drie dachten: 'dit is 'm!' Het is uptempo, met een vrolijk lijntje in het refrein. Het is denk ik wel een feelgood nummer."

Drummer Marc Blom vertelt hoe Alta Luna werd wat het nu is