Politie bezoekt 300 woningen tijdens buurtonderzoek Dauwendaele

Deze 'tag' gebruikt de groep volgens de politie (foto: Politie)

De politie mist nog puzzelstukjes in het onderzoek en heeft het idee dat mensen in Dauwendaele meer weten. Over het algemeen geven bewoners aan dat het beeld dat justitie en politie hebben opgedaan tijdens het onderzoek klopt. Veel bewoners geven aan dat de overlast minder is geworden sinds er eind 2020 een mobiele camera in de Meanderhofstraat is geplaatst.

Sommige bewoners zijn wel bang dat de overlast weer toeneemt als de camera binnenkort weggaat.

Zone 8 Het onderzoek naar de groep jongeren werd eind 2020 gestart. De politie had sommige jongeren al een tijdje in het vizier door eerdere straatberovingen, overvallen of diefstallen. Drugshandel lijkt de core business van de groep te zijn. Hun klanten bestonden uit een paar vaste, oudere gebruikers en verder veel jongeren op Walcheren. De contacten tussen dealers en gebruikers verliepen vaak via Snapchat. In mei werden vier jonge mannen van 16, 19, 20 en 24 jaar opgepakt. De politie vermoedt dat de 20-jarige de leider van de groep is, een ander plaatsvervangend leider. Met z'n vieren zouden ze andere jongeren hebben aangestuurd en gingen ze over het voorraadbeheer van de drugs.

Het buurtonderzoek is nog niet afgerond, agenten gaan op een ander moment weer verder. De eerste driehonderd woningen zijn niet willekeurig gekozen. "Tijdens het onderzoek kwamen een aantal straten naar boven waar de meeste overlast werd veroorzaakt", zegt een politiewoordvoerder. "Daar zijn we begonnen."

Tien procent

In de wijk Dauwendaele zijn in totaal zo'n 3.000 woningen. Dat betekent dat de politie gisteren bij tien procent van de woningen in de wijk langs is geweest voor dit onderzoek.

