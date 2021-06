'Uitspraken De Jonge blamage en aanfluiting' volgens oud-VRZ-voorzitter Lonink

minister Hugo de Jonge (foto: ANP)

Oud-burgemeester Lonink was voor zijn aftreden in april voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland. In een appbericht gericht aan CDA-Tweede Kamerlid Joba van den Berg, dat onbedoeld in de openbaarheid kwam, komt hij met felle kritiek op de minister De Jonge: "Er is grote onrust bij veel burgemeesters in het land en bij regio's over uitspraken van Hugo de Jonge. Voor de zoveelste keer veegt hij zijn straatje schoon. Een weer vertelt hij onwaarheden. Een blamage en een aanfluiting."

Juist adequaat gehandeld

Lonink vindt dat de regio's vorig jaar juist goed en adequaat hebben gehandeld bij de aanpak van de coronacrisis. In Zeeland is volgens hem versoepeld waar dat kon en tijdig streng opgetreden waar nodig. Zeeland liep bijvoorbeeld voorop in het sluiten van tweede huizen en verblijfsaccommodaties, aldus de oud-burgemeester.

Bovendien vindt Lonink dat de regio zich loyaal heeft opgesteld aan het Rijk, ook als niet altijd even duidelijk was wat de richtlijnen waren. In een vraaggesprek zegt Lonink hierover: "Ik denk dat de Jonge excuses moet aanbieden aan degenen die dag en nacht klaarstonden om uit te voeren wat uit Den Haag kwam."

Grapperhaus (links) krijgt uitleg over apparatuur tijdens een bedrijfsbezoek aan Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Dat er fouten zijn gemaakt ontkent Lonink niet, maar hij vindt dat er eerst een gezamenlijke evaluatie moet komen. Nu met kritiek komen op de regio's vindt hij voorbarig. "Het ministerie van VWS heeft nogal wat steken laten vallen en vooral Hugo de Jonge", zegt Jan Lonink. "Met Grapperhaus hebben we altijd fantastisch een dialoog gehad, maar Hugo de Jonge is vooral aan het zenden. Het steekt dat Den Haag achteraf de zwarte piet neerlegt bij de regio's."

Lonink verwacht dat maandag in het Veiligheidsberaad, waar de voorzitters van de Veiligheidsregio's samenkomen, hierover een stevig woordje zal worden gewisseld. "Grapperhaus wil dat hij nog vandaag terugkomt op zijn uitspraken". Desgevraagd zegt Lonink hierover: "Dat moet meneer Grapperhaus zelf maar vertellen."