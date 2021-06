Veteranen John Kouters en Patrick van Straten (foto: Omroep Zeeland)

Kouters kan het weten. Niet alleen is hij zelf een oudgediende uit de tijd dat er nog helemaal niet zoveel gepraat werd, hij is ook een van de drijvende krachten achter het ontmoetingshuis voor veteranen in Vlissingen. "Als veteranen onder elkaar kunnen praten en hun hart luchten, lucht dat op. Die gesprekken lossen de helft van de problemen op", zegt hij.

Patrick van Straten uit Terneuzen herkent dit. Zelf zegt hij tijdens en na zijn uitzendingen - enkele tientallen jaren na Kouters - wel de juiste begeleiding te hebben gehad. Maar ook hij gaat met enige regelmaat even met een collega-veteraan zitten. Want zo'n missie gaat niet in je koude kleren zitten. "Ik werd soms 's nachts wakker van geluiden en dacht dan: 'Ik zit weer in Afghanistan.' Dit doet wat met je, soms zonder dat je het zelf doorhebt."

'Zeker Afghanistan heeft veel indruk gemaakt'

Van Straten diende in Joegoslavië, Afghanistan en Mali. "Zeker Afghanistan heeft veel indruk gemaakt." Kouters kwam in 1959 bij de marine en werd onder andere in Marokko en Nieuw-Guinea geplaatst. In de Zeeuwse Kamer vertelden ze vandaag over wat voor indrukken die missies achterlieten:

Zeeuwse Kamer met veteranen

Beide heren vinden het jammer dat de nationale Veteranendag morgen niet doorgaat, omdat dat bij uitstek een gelegenheid is om andere veteranen te ontmoeten en het gesprek op gang te brengen. Met elkaar, maar ook met de buitenwereld. Patrick van Straten schreef om die laatste reden een boek over zijn missie naar Afghanistan. Een boek over Mali is nog in de maak.

Van Straten ervoer soms onbegrip in de Nederlandse samenleving. "Zeker bij onze uitzending naar Afghanistan. De verhalen in de krant waren negatief, nergens stond wat de NATO daar deed of wat de VN in Mali doet." Daarom zette hij zijn eigen verhalen op papier. "Ik wil aan een leek vertellen wat we daar doen en waarom we doen wat we doen."

Nederlandse Veteranendag, 26 juni 2021 Voor het tweede jaar op rij wordt de Veteranendag sober gevierd, zonder defilé in Den Haag. Zeeuwse veteranen zijn morgen vanaf 10.00 uur welkom in het ontmoetingscentrum voor veteranen in Vlissingen. Wie toch iets mee wil krijgen van de Nationale Veteranendag, kan zich om 12.35 uur voor de tv nestelen. De NOS heeft dan een uitzending op NPO2 rechtstreeks vanuit de Koninklijke Schouwburg. Onder andere demissionair premier Mark Rutte en minister van Defensie Ank Bijleveld spreken daar de veteranen toe, en er is muziek van Stef Bos, Claudia de Breij en Snelle. Voorafgaand aan de ceremonie spreekt Astrid Kersseboom met militair historicus Christ Klep onder meer over het aankomende terugtrekken van troepen uit Afghanistan.

