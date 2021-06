23-jarige Ocker Ghering voert verkiezingslijst D66 in Vlissingen aan

Ocker Ghering is lijsttrekker voor D66 in Vlissingen. (foto: Ocker Ghering)

Ghering zegt zich in te willen zetten voor een beter klimaat en voor jongeren in Vlissingen. "Veel jongeren trekken weg uit Vlissingen en het lukt ons ook niet om studenten die hier komen studeren vast te houden." Ghering is zelf nog student. Hij zit in de laatste fase van zijn studie watermanagement aan de HZ University of Applied Sciences.

Ambities

Hij is al een paar jaar politiek actief bij de Jonge Democraten en de steunfractie van D66 in de gemeenteraad. "Ik had me natuurlijk ook alleen kandidaat kunnen stellen voor de gemeenteraad, maar ik denk dat ik mijn ambities beter kan waarmaken als ik lijsttrekker ben."

D66 maakte vandaag alle lijsttrekkers voor de Zeeuwse gemeenteraden bekend. Dat zijn: Annet van de Ree (Borsele), Martin Wissekerke (Goes), Pieter de Bruijn (Hulst), Marc van Opstal (Kapelle), Charles Lelkens (Noord-Beveland), Sandra Fontein-Hubregtse (Schouwen-Duiveland), Peter Hofstede (Sluis), Peter de Kraker (Terneuzen), Jacco van Maldegem (Veere), Bas ven der Reest (Middelburg) en Ocker Ghering (Vlissingen).