Beschuit met muisjes! Eerste balkonei van torenvalk is uitgekomen

Het kleine, donzige beestje ligt tussen de andere eieren die nog dicht zijn (foto: Omroep Zeeland)

Otto Peltzer, die op het huis van De Heus past terwijl ze op vakantie is, deed vanmiddag de balkondeur open om "de vogelstand" te bekijken. "De moedervalk vliegt altijd weg als de balkondeur open gaat en daardoor zagen we dat er een ei was uitgekomen." De verwachting is dat er deze week meer eieren uit zullen komen.

Eigenlijk is dat al laat, want torenvalken broeden normaal gesproken 34 dagen. Volgens die telling is het eerste valkenjong vier dagen te laat geboren.

Unieke situatie

Volgens de Werkgroep Roofvogels Zeeland is de situatie op het balkon van De Heus uniek: "Het is echt bijzonder dat deze valken een balkon in de stad hebben uitgekozen. In Oost-Europa zie je het heel soms wel eens, maar in Nederland niet."

De torenvalk is een zeldzame vogel en staat sinds 2017 op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels.

