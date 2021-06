NS deelt bloemzaadjes uit op station Krabbendijke

De afgelopen tijd mochten er alleen strikt noodzakelijke treinreizen gemaakt worden, maar dat is voorbij. Reizen met de trein kan ook weer om een uitstapje te maken bijvoorbeeld. "We willen mensen opnieuw verwelkomen", zegt Armando Marquard, de stationsmanager van Krabbendijke. "We zijn blij dat er weer meer kan."

Bloemen op taluds

De actie kreeg als motto 'B(l)ij je weer te zien op het station'. "Duurzaamheid is voor ons een belangrijk thema", zegt de stationsmanager van Krabbendijke. "We hebben ook bloemenmengsels gestrooid langs taluds bij stations, en hier in Krabbendijke hebben we ook een bijenhotel geplaatst."

Veel reizigers in Krabbendijke reageren blij verrast en nemen het cadeautje aan. Maar niet iedereen is even enthousiast. Een man die iedere dag van Krabbendijke naar Goes rijdt, had liever een ander cadeautje gehad. "Dat mondkapje in de trein af, ik zal blij zijn als dat weer kan. Dat was een beter cadeau geweest."

Mondkapjes nog verplicht

"Dat zijn nu de regels nog, maar ik heb er vertrouwen in dat de mondkapjes over een tijdje weer af mogen", reageert Armando Marquard. "Maar nu houden we ons nog gewoon aan de regels. Dus die mondkapjes zijn verplicht op het station en in de trein."