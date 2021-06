BLØF start weer op met 'jonge jongensvuur'

Oefenen deden de bandleden nooit voor de lol, maar om elkaar nu na zo veel tijd weer te zien, voelt lekker, zegt zanger Paskal Jakobsen. "Als je niet met elkaar werkt, zie je en spreek je elkaar minder. Dat maakt het mogelijk om elkaar te missen en te realiseren wat voor iets bijzonders we hebben opgebouwd. Er is heel veel trots en weer heel veel jonge jongensvuur. De vriendschap is er ongeschonden doorheen gekomen."

Ander verhaal

De vijf nummers op de EP Polaroids_01 zijn gedeeltelijk ontstaan in de coronatijd. Jakobsen: "We hadden al aan de liedjes gewerkt, maar door de lockdown ontstond de behoefte om een andere plaat te maken en een ander verhaal te vertellen. Het laatste jaar hebben we er veel bij geschreven. Veel heeft betrekking op wat we hebben meegemaakt dit jaar."

Mooie dikke vinylplaat

Het volgnummer 01 achter de titel is meteen een vingerwijzing naar de opvolger. "Ja, we hebben zo veel geschreven dat dit nog maar het begin is. We willen eigenlijk elke drie, vier maanden een nieuwe EP uitbrengen. Over een jaar kunnen we dan een mooie dikke vinylplaat uitbrengen. Zo krijgen die losse liedjes ook meer aandacht."

BLØF (foto: Jeroen Zondag)

Begin deze week kondigde BLØF festival HIER aan. Een festival in Rotterdam Ahoy, bedoeld als alternatief voor Concert at SEA, dat normaal gesproken dit weekend zou plaatsvinden op de Brouwersdam. Jakobsen: "Concert at SEA is zo groot, dat je het niet zo maar even kan verschuiven. Toen kwam het idee, zullen we gewoon een nieuw event organiseren? Het is anders, maar toch een beetje hetzelfde. Het is een festival, weliswaar indoor, en niet bij ondergaande zon."

Dat festival HIER in de plaats komt voor Concert at SEA, daarvoor hoeft niemand bang te zijn, verzekert Jakobsen: "Ons hart ligt zó bij CAS. Dat is het allerbelangrijkste en leukste feestje voor ons. Dat blijven we op de Brouwersdam doen."

Vanaf 20:00 uur knallen we door met de tweede dag Concert at HOME 😎 Vandaag hebben we drie concerten uit het archief... Posted by Concert at SEA on Friday, June 25, 2021

De fans van BLØF komen deze dagen flink aan hun trekken. Behalve van de EP kunnen ze deze dagen genieten van livestreams van eerdere optredens op Concert at SEA. In de nacht van vrijdag op zaterdag zendt NPO 3 de documentaire 15 Jaar CAS uit. Zaterdag 26 juni speelt BLØF live in het Muziekcafé van NPO Radio 2.

Festival HIER is zeker géén vervanger voor Concert at SEA, verzekert Paskal Jakobsen