Shirin van Anrooij uit Kapelle fietst de Tour de France voor vrouwen

"Profwielrenner zijn bevalt me erg goed", zegt de altijd goedlachse Van Anrooij. "Er is niet heel veel veranderd ten opzichte van vorig jaar. Ik fiets iets meer en het is heel gaaf dat ik nu voor mijn hobby betaald krijg."

Door corona zijn er dit seizoen tot nu toe bijna alleen maar wedstrijden voor senioren geweest. Een gelukje voor Van Anrooij dat ze als 19-jarige al prof is bij het Amerikaanse Trek-Segafredo. In het voorjaar reed ze al een aantal meerdaagse wedstrijden en klassiekers als de Scheldeprijs, de Brabantse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

Ronderenner

Van Anrooij heeft een tweejarig contract bij het profteam en in die tijd krijgt ze de ruimte om te leren en zichzelf te ontwikkelen. Voor de pas 19-jarige Van Anrooij is het al duidelijk wat voor soort renner ze wil worden. "Een ronderenner. De twee leukste disciplines vind ik klimmen en het tijdrijden. Dat is een combinatie die precies bij elkaar komt in een ronde."

Shirin van Anrooij voor de start van de Healthy Ageing Tour eind april (foto: Orange Pictures)

Morgen kan Van Anrooij weer een vinkje zetten voor een wens op haar bucketlist met haar deelname aan La Course. "Ik vind het eigenlijk wel heel gaaf dat ik daar mag starten. Het is een belangrijke koers op World Tour-niveau. Een mooie uitdaging."

Met de vorm van Van Anrooij zit het wel goed. Afgelopen week reed ze voor het eerst het Nederlands kampioenschap wielrennen tussen de senioren. Dat leverde haar bij de tijdrit een knappe zevende plek op en bij de wegwedstrijd werd Van Anrooij zelfs vierde.

En dus gaat het Van Anrooij voor de wind. Een aantal jaar geleden deed ze nog aan triatlon en wist ze niet welke discipline daarvan ze nou eigenlijk het leukst vond. Als ze aan die tijd terugdenkt had ze niet kunnen denken dat ze nu profwielrenner zou zijn. "Ik wist niet eens of ik voor het wielrennen zou gaan. Ik was niet echt met die keuze bezig. Profwielrenner worden was natuurlijk wel een droom, maar ik had niet verwacht dat die droom uit zou komen en zeker niet zo snel."