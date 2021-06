Zeeuwse Jan vult stemwijzer in voor verkiezingen Aruba

Jan Lamper en zijn gezin op Aruba. (foto: Jan Lamper.)

Lamper weet nog niet wat hij gaat stemmen vandaag. "Ik ga straks de stemwijzer nog een keer bekijken. En als ik dat gedaan heb, ga ik richting stembureau. En dat is wel bijzonder. Want bij elk stembureau is er politiecontrole. Om te voorkomen dat partijen je aanspreken als je het stembureau in gaat. Er wordt ook geadviseerd om goed te kijken of er al geen vakje op je stembiljet ingevuld is."

