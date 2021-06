Mondkapje op of mondkapje af? 'Ik ben blij dat ik er vanaf ben'

Deze vrouw bewaart haar nog niet gebruikte mondkapjes, 'voor het geval de deltavariant er aan komt'. (foto: Omroep Zeeland)

Een oude man komt met zijn mondkapje op richting de ingang van een winkelcentrum in Middelburg met een winkelwagentje bij zich. Hij zegt het prettig te vinden dat de plicht van het dragen van zo'n mondkapje wordt afgeschaft en dat ie er niet onder heeft geleden. "Ik doe toch maar een keer per week boodschappen, dus veel last heb ik er niet van gehad", zegt hij.

Wel moppert hij een beetje over het feit dat hij in de trein vier uur lang met een kapje op moest zitten, 'dat was niet prettig'. In het openbaar vervoer blijft mondkapjesplicht overigens wel van kracht.

Mondkapjes niet weggooien

Een ander heeft een neutraal gevoel' over het afschaffen van de plicht tot dragen van mondkapjes in winkels. "Ik ben ook zeker niet van plan mijn mondkapjes thuis weg te gooien, want we zijn er nog niet vanaf, met die deltavariant."

ITEM Mondkapjes op of af