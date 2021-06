Aardenburg trekt zich 'met pijn in het hart' terug uit competitie

Aardenburg hoopt dat ze volgend jaar terug kunnen naar de standaardcompetitie (foto: ANP)

De club laat weten dat het om een tijdelijke stap terug gaat en hopen volgend seizoen weer terug te keren in de vierde klasse. "Het is geen moeten, maar de insteek is wel om het spelen in de reserveklasse te beperken tot één seizoen", legt voorzitter Peter de Vrieze uit. "We hebben een goede jeugdafdeling met meer dan 160 jeugdleden daarin lopen we voorop in de regio. Dat is positief."

Tien jaar geleden speelde Aardenburg nog in de tweede klasse op zondag. Na degradatie op degradatie en het vertrekken van steeds meer spelers daalde de club steeds verder af. "Deze beslissing doet pijn in ons groen-zwarte hart", treurt De Vrieze. "Het is geen leuk bericht om te versturen vanaf de bestuurstafel, maar op dit moment helaas wel het meest realistische."