Toetsenist Bas Kennis van BLØF uit de running door oververmoeidheid

Bas Kennis, tweede van rechts, is oververmoeid (foto: Jeroen Zondag)

"Sommigen hadden het misschien al opgemerkt, maar we spelen op dit moment zonder Bas. Hij is oververmoeid en neemt daarom even rust. We hopen uiteraard dat onze vriend snel weer bij ons is en weer met ons muziek kan maken", schijft de band.

Het bericht komt een dag nadat BLØF nieuwe muziek heeft uitgebracht in de vorm van een mini-album. De EP heet Polaroids_01 en de titel van de nieuwe single is 'Doe Het Dan'. Eerder deze week kondigde de band een nieuw festival aan. Een festival in Rotterdam Ahoy, bedoeld als alternatief voor Concert at SEA, dat normaal gesproken dit weekend zou plaatsvinden op de Brouwersdam.