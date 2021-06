Zeeuwse veteranen: weet wat wij voor jou hebben gedaan

Door de coronamaatregelen konden de veteranen anderhalf jaar niet samenkomen. Maar met de versoepelingen is dat vanaf vandaag anders. Daar zijn de mannen maar wat blij mee.

"Normaal gesproken gaan wij altijd met een groep richting de landelijke viering", vertelt veteraan John Kouters, van het ontmoetingshuis. "Maar omdat de viering door corona nog steeds online wordt gehouden, vond ik dat we hier in het Veteranenhuis weer iets moesten organiseren."

De veteranen mogen vandaag voor het eerst weer bij elkaar komen op Nederlandse Veteranendag. (foto: Omroep Zeeland)

"Ik vind het fantastisch dat ik iedereen weer kan zien na een lange tijd", zegt veteraan Henk Toonen (81). "De gesprekken die we hier hebben, voer je namelijk niet zomaar met iemand die niet weet waar je het over hebt. We hebben hier allemaal erge dingen meegemaakt en het is belangrijk om dat met elkaar te kunnen delen."

Veteranendag wordt ieder jaar rond 29 juni georganiseerd. Op deze dag staat Nederland stil bij de inzet van Nederlandse militairen in het verleden, maar ook bij de militairen die nu nog actief zijn.

Ook veteraan Louis Prud'homme de Lodder (90) is blij dat hij weer aan tafel kan zitten met de rest van de veteranen. "In coronatijd is het toch stil. We konden hier niet naartoe. Sommige mensen waren daardoor heel eenzaam en om elkaar dan nu weer te zien, dat is heel gezellig."

'Bewustzijn voor volgende generaties'

Na de kopjes koffie in de ochtend, werden er dan ook al snel biertjes opengetrokken. Een groot deel van de veteranen is in uniform gekomen. "Het is toch een herdenkingsdag vandaag hè", zegt Toonen.

Veteranen zijn weer druk in gesprek nadat ze elkaar bijna twee jaar niet gezien hebben. (foto: Omroep Zeeland)

"Het is goed om op een dag als vandaag stil te staan bij de mensen die zich hebben ingezet en zich nog steeds inzetten voor ons land. Daar kan de jongere generatie van leren: weet wat er in oorlogen is gebeurd en wat voor effect dat heeft gehad op de veteranen. Weet ook wat de veteranen voor jou en voor Nederland hebben gedaan. Dan zal de volgende generatie misschien niet dat soort fouten maken", aldus Toonen.