Van Anrooij geniet van debuut in La Course: 'Flink vooruit geschreeuwd door die fanatieke Fransen'

Van Anrooij is de jongste Nederlandse ooit in La Course (foto: Orange Pictures)

Met 19 jaar en 141 dagen was Van Anrooij de jongste Nederlandse ooit die meedeed aan La Course, die sinds 2014 jaarlijks plaatsvindt. "Het was een superkorte koers", verwijst ze naar de 107,7 kilometer lange koers in West-Frankrijk.

Knechtenrol

De Kapelse reed de koers als knecht voor de Britse Elizabeth Deignan, die vorig jaar nog de beste was in La Course. "Dus vooral in het eerste uur moest ik op iedere aanval reageren", blikt ze terug op haar debuut. "Maar ik had niet de beste benen, ik ben toch niet helemaal hersteld van het NK. De laatste klim lag mij echt wel goed, maar in de laatste rondes kwam ik erachter dat die kilometers op het NK er toch wel zijn ingehakt."

De nog jonge Zeeuwse is sinds dit jaar profwielrenster. Tijdens het onlangs verreden NK wielrennen viel ze op met een vierde plaats bij de wegrace. Drie dagen eerder werd ze zevende in de tijdrit. Het seizoen van Van Anrooij gaat op 8 juli verder in Tsjechië, waar ze met de nationale selectie aan de start staat van de vier dagen lange Tour de Feminin.