Alex Krijnen: "Het pákte me gewoon. Waarom weet ik niet."

Het nummer I Just Want To Dance With You leerde Alex Krijnen kennen tijdens de lockdown. Hij keek naar een optreden van Raúl Malo, van The Mavericks. Hij zong dat lied van John Prine in een rustige versie. Alex: "Ik vond dat zo mooi dat bij mij het idee kwam om er ook iets mee te doen. Het deed me iets. Waarom weet ik niet. Het pakte me gewoon."

Geen standaard geluid

Op de single is een prominente rol weggelegd voor Tren van Enckevort van Rowwen Hèze. "Ik wilde een accordeon erbij, maar geen standaard geluid zoals je dat bij veel Nederlandstalige nummers hoort. Ik wilde meer de stijl van Flaco Jiménez. Zo kwamen we eigenlijk uit bij Tren. We kregen het verrassende antwoord dat hij het wilde doen."

Geen doen

Zijn vorige singles presenteerde Alex Krijnen vaak in een café in Goes. Nu zit dat er helaas niet in. "Misschien de volgende keer weer wel, maar door de tijd waarin we nu zitten, met alles dat niet mag, is dat geen doen."

En of hij ooit weer terugverhuisd naar Zeeland? "Zeg nóóit, nooit!"

Alex Krijnen vertelt hoe hij met I Just Want To Dance With You leerde kennen.