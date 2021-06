Van den Broeke plaatst zich op het nippertje voor NK-finale 1500 meter

Van den Broeke in training op de atletiekbaan in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Van den Broeke liep zijn 1500 meter in de eerste van twee deelnemende groepen. Per groep kwalificeerden de beste vier lopers voor de finale. Daarnaast gingen de vier snelste lopers door: Van den Broeke was een van die vier.

Van den Broeke ging op het nippertje door. Het verschil tussen hem en Jort Benz, die dertiende werd en daarmee net naast een finaleplek greep, was erg klein. De atleet was slechts negen honderdsten sneller dan Benz. "Ik zat in een hele lastige groep met jongens die veel harder kunnen lopen. In de laatste honderd meter liep ik zesde en dacht ik: 'Als ik met deze jongens meeloop, ben ik gekwalificeerd.'"

'Had me bijna misrekend'

Dat bleek achteraf iets te makkelijk gedacht. "Die tweede serie begint me daar te lopen, niet normaal", zegt Van den Broeke lachend, die verbaasd langs de kant stond maar tot grote opluchting zag dat zijn tijd net voldoende was voor een finaleplek. "Ik dacht dat ik redelijk safe zat, maar had me bijna misrekend."

Zondag begint hij zonder al te veel verwachtingen aan de finale. "Ik heb geen idee hoe het uitspeelt. Mijn doel in deze wedstrijd was de finale lopen en dat is gelukt. Ik voel me goed en ben benieuwd hoe de benen morgen zijn", blikt hij vooruit. "Ik wil vooral een goede trainingsprikkel binnenkrijgen."

Dekker te laat

Noor Dekker uit Serooskerke zou aan de start staan van de 1500 meter voor dames, maar meldde zich niet op tijd aan in Breda en mocht daarom niet meedoen. "Ik baal er enorm van", aldus Dekker.