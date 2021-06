Daan Klomp klaar voor start Canadese Premier League

De komende weken zitten, vanwege corona, alle clubs die meedoen aan de competitie in hetzelfde hotel in Winnipeg. Net als iedere andere club speelt Klomp met zijn Cavalry FC tot aan 24 juli acht wedstrijden. Dat gebeurt allemaal in hetzelfde stadion. "We hebben een hele rare voorbereiding gehad, waarin we geen enkele wedstrijd hebben gespeeld. Maar ik ben blij dat we nu echt gaan beginnen."

Verschil tussen Calgary en Wissenkerke

In maart vertrok Klomp vanuit Nederland. Het werd een lange reis. Via Turkije en de Verenigde Staten kwam hij zeven vluchten en enkele weken later aan bij zijn nieuwe club Cavalry FC. "Het leven is hier goed, het niveau van het voetbal is prima en ook bij de club gaat het lekker. Maar het is wel een verschil hoor als je uit Wissenkerke komt", lacht Klomp. "Daar wonen nog geen 3000 mensen en hier in Calgary meer dan een miljoen."

Klomp is blij dat de competitie nu echt gaat beginnen (foto: Omroep Zeeland)

Klomp, die in Nederland voor NAC, Helmond Sport en TOP Oss speelde, trok de afgelopen maanden veel op met zijn teamgenoten en leerde ze binnen en buiten het veld kennen. "Ik denk dat het niveau van onze ploeg best goed is. Ik vind het moeilijk om het te meten aan de andere teams omdat ik de competitie niet ken", legt Klomp uit. "Ik ken geen andere spelers die hier actief zijn geweest dus ik heb weinig aanknopingspunten."

Volgens zijn ploeggenoten heeft Cavalry FC betere spelers dan vorig jaar. De club van Klomp geldt als één van de titelkandidaten. De afgelopen twee seizoenen eindigde Cavalry FC bovenaan, maar verloren ze de finale van de playoffs. "Wij gaan meedoen voor de prijzen. Ik heb er echt ontzettend veel zin in. Al zal het de eerste weken even wennen worden aangezien een echte wedstrijd voor iedereen lang geleden is."