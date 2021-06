Buitenlandse toeristen hebben twijfels bij winkelen zonder mondkapje

Hiermee gaat Nederland verder met versoepelen dan onze buurlanden, die nog strengere maatregelen hebben, terwijl het virus daar verder is teruggedrongen dan hier. Belgen en Duitsers moeten dan ook even knipperen met de ogen en hebben zo hun bedenkingen bij het voortvarende versoepelingsbeleid.

Er zijn mensen die blij zijn met het afschaffen van de mondkapjesplicht. "Nou ik vind het prima. Het doet mij deugd", vertelt Chris uit Zwijndrecht, bij Antwerpen. Ze heeft wel een mondkapje bij voor het geval dat, maar "we zouden jullie mogen volgen. Zolang we maar afstand houden. Want dat geeft toch wel een beetje angst".

Christophe en Tamara uit Westmalle zijn verdeeld. Waar Christophe vindt dat België het Nederlandse voorbeeld zo snel mogelijk moet volgen, heeft Tamara nog zo haar bedenkingen. Ze weet het nog zo net niet of het afschaffen een goede zet is, met alle vakanties nog voor de boeg waarin toeristen het virus, en de varianten, mee terug naar huis kunnen nemen.

Ik vind de regels hier heel vrij, misschien een beetje te vrij." Hans uit Bonn

Chris, Christophe en Tamara behoren tot de minderheid van de mensen die wij spreken op straat in Sluis. Verreweg de meeste buitenlandse toeristen hebben zo hun bedenkingen bij het afschaffen van de mondkapjesplicht. "Ik vind dit niet goed. De regels zijn hier een stuk losser dan in Duitsland", vertelt Hans uit Bonn. Hij gaat niet mee met de laatste versoepeling. Bij iedere winkel tovert hij zijn medische mondkapje tevoorschijn en zet hem op. "Ik neem het virus heel serieus. Ik vind de regels hier heel vrij, misschien een beetje te vrij."

Vierde golf voorkomen

Even verderop zit Tina uit Mainz met haar familie op het terras. Ze vindt de recente versoepeling 'raar'. Ook zij draagt in iedere winkel nog steeds een mondkapje, hoewel ze het ook wel fijn vindt dat Nederland alweer terug naar normaal op weg is. Haar man Andreas sluit zich daarbij aan. Hij durft niet te oordelen over de Nederlandse timing van de versoepeling. Hij hoopt wel dat iedereen zich aan de basisregels blijft houden, zodat een eventuele vierde golf voorkomen kan worden.

Op straat draagt niemand meer een mondkapje. (foto: Omroep Zeeland)

In de lingeriezaak, is eigenaresse An de enige van de aanwezigen die nog een mondkapje draagt. "Uit veiligheid", legt ze uit. Ze kan klanten niet op anderhalve meter afstand helpen. "Als ik een badpak laat zien, die dame komt automatisch dichterbij. Dan doe ik wel een stap achteruit, maar dat werkt niet."

Maar de recente versoepeling geeft An ook meer rust: "Tot gisteren moest ik politieagentje spelen", omdat ze klanten moest verzoeken een mondkapje op te doen. "Dat is niet leuk. Net als het maximum aantal klanten in de winkel en dat ik er weg moest sturen. Terwijl ik eindelijk weer klanten had." Maar al met al houdt An wel haar hart vast wat de komende maanden gaan brengen. Ze hoopt dat iedereen zich aan de maatregelen houdt, er geen nieuwe golf komt en zij haar winkel open kan houden.