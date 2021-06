Ostrea lyceum Goes dicht vanwege coronabesmettingen, 'leerlingen worden nu ook echt ziek'

Het Ostrea lyceum in Goes is tot woensdag dicht (foto: Omroep Zeeland)

Twee weken geleden sloot het Ostrea Lyceum de vmbo-afdeling vanwege het aantal besmettingen. Eerder die week werden alleen de vmbo-leerlingen uit het derde jaar naar huis gestuurd, omdat die veel in clustergroepen les krijgen. De school hoopte de besmettingen daarmee terug te dringen. Toen later die week bleek dat dit niet lukte, werd besloten de hele afdeling naar huis te sturen.

Maar die maatregelen bleken ook niet afdoende, toen het aantal besmettingen onder leerlingen en leraren bleef oplopen. "Het verschil met hiervoor is dat leerlingen er nu echt goed ziek van worden", zegt rector Eric Boerhout. Hij kan niet verklaren waarom zijn school nu zo hard wordt geraakt. "We houden ons strikt aan alle voorschriften, al de hele crisis."

Een collega die ook besmet is met het virus is inmiddels opgenomen op de intensive care "en dat raakt enorm in de Ostrea-gemeenschap".

Kan het niet verklaren

Boerhout heeft de afgelopen dagen met alle middelbare scholen in Zeeland contact gehad. Uit die contacten bleek dat alleen het Ostrea op dit moment hard wordt geraakt. "Het concentreert zich echt hier, en dat kan ik niet verklaren."

Woensdag bekijkt het schoolbestuur of de leerlingen donderdag weer terug naar school kunnen. Een zekerheid is dat allerminst, maar Boekhorst ziet kansen. "Vanaf donderdag start een belangrijke proefwerkweek en dat geeft sowieso een andere dynamiek op school, want dan zijn er geen grote aantallen tegelijk aanwezig."

"Maar het is wel een zorg hoe we de komende weken ingaan, want de proefwerkweek is essentieel om leerlingen voor te bereiden op het volgende schooljaar."