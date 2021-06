(Hele) oude tijden herleven in het Zwin dankzij virtual reality

De bedoeling van de tentoonstelling en fietstocht is dat bezoekers op een makkelijke manier worden bijgepraat over de belangrijke functie van het Zwingebied in vroegere tijden. De gedachte is dat bezoekers eerst de expositie in het bezoekerscentrum bekijken en daar in een half uur worden bijgepraat over de ontwikkelingen en tegenslagen die het gebied in de loop der eeuwen heeft gekend.

Op een maquette wordt door middel van projecties de geschiedenis in vogelvlucht gepresenteerd (foto: Westtoer)

Een tafel van zo'n tien meter lang is niet alleen een maquette van het gebied, maar ook een tijdlijn waar door middel van projecties de vroegere vaargeulen op worden gepresenteerd. Het water komt, het water gaat, de geul verzandt en een natuurgebied ontstaat.

De naastgelegen ruimte laat zien wat de fietsers tijdens hun tocht door het gebied te wachten staat. Links, voor, en rechts worden op schermen, die de muren vullen, een trip gemaakt aan boord van een van de handelsschepen. Vanaf Sluis, via Sint Anna ter Muiden, Damme, Monnikerede naar het centrum van Brugge.

Langs de fietsroute staan palen waar bezoekers kunnen zien hoe die plek er in de economische bloeiperiode uit zag.

Langs de fietsroute staan verschillende palen waar door middel van virtual reality-palen een kijkje in het verleden kan worden genomen. (foto: Westtoer)

Aan de presentatie is een grondig onderzoek vooraf gegaan, dat in 2012 startte. Leider van dat onderzoek is historisch archeoloog Wim de Clercq, verbonden aan de Universiteit Gent. Dat zijn resultaten zouden worden vertaald in een interactieve tentoonstelling had hij niet verwacht. Normaal komt zo'n onderzoek niet verder dan een publicatie waarin alle resultaten zijn terug te vinden.

"Dat is er nu ook hoor", zegt De Clercq met een lach. "Maar het is wel zo dat deze technologie voor ons archeologen een ongelooflijk handige tool is om iets veel beleefbaarder te maken, wat wij onderzocht hebben."

Met simulaties wordt de oude situatie tot leven gebracht, zoals hier bij Sluis. (foto: Westtoer)

Behalve dat het er mooi uitziet voor het oog, zijn er volgens de onderzoeker ook lessen te leren uit het verleden van het Zwin. "Heel actueel is de interactie tussen mens en zee." De Zwinregio kon dankzij een overstroming in 1134 uitgroeien tot een economisch bolwerk. "Het is hier een verhaal van 2.000 jaar zoektocht naar de zee maar ook 2.000 jaar vechten tegen de zee. En van calamiteiten opportuniteiten maken."

Wat de mensheid daar heden ten dagen van kan leren is "zeespiegelstijging hoeft geen ramp te zijn, je kan daar heel handig en creatief mee omspringen, wat men in het verleden ook gedaan heeft".

De tentoonstelling en fietsroute gaan 3 juli open. De tentoonstelling loopt tot november en de fietsroute met palen blijft drie jaar staan.